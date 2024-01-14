На Рівненщині жінка народила 11-ту дитину у власному авто
У Рівненській області жінка народила 11-ту дитину. Жінка не встигла дістатися медзакладу і немовля з'явилося на світ в автомобілі.
Жінка народила у салоні власного авто 11-ту дитину. Про це повідомили у пресслужбі Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.
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Подробиці інциденту
Приблизно о 03:35 40-річна жінка подзвонила до "швидкої" та повідомила, що у неї відбуваються стрімкі пологи. Вона народжувала дитину в автомобілі дорогою до лікарні у Зарічному.
Медики прибули до автомобіля на трасі вже через 9 хвилин після дзвінка. На їхній превеликий подив, в салоні були не лише породілля та її чоловік, а й новонароджена дівчинка.
За словами породіллі, вона відчула біль у животі та одразу вирушила з чоловіком до лікарні, оскільки медики визначили термін народження дитини 13 січня. Проте подружжя не встигло доїхати до медзакладу.
Так, жінка народила дівчинку до приїзду "швидкої". Бригада одразу ж оглянула пацієнтку та перерізала пуповину.
Породілля почувалася добре. Показники гемодинаміки були в межах норми. Пацієнтка скарг не висловлювала,
– повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги.
Після надання медичної допомоги породіллі та новонародженій відповідно до протоколів, бригада "екстренки" госпіталізувала жінку до пологового відділення Зарічненської багатопрофільної лікарні.
У якому стані немовля
На щастя, дівчинка народилася здоровою. Окрім неї, в сім'ї ще 10 дітей – 9 хлопчиків та ще одна дівчинка.
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