РНБО ввела санкції проти трьох нових контрабандистів

Рада національної безпеки та оборони продовжила вводити санкції проти контрабандистів. Під санкції потрапили Олександр Акст, Валерій Фальковський та Владислав Студенець.

Проти цих контрабандистів запровадили санкції 30 липня. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони розповів, що санкції ввели проти:

громадянина Німеччини – Олександра Акста. Він 1986 року народження;

громадян України – Валерія Фальковського. Він 1974 року народження;

та Владислава Студенеця. Він 1984 року народження.

Крім того, 24 компанії, які афілійовані цими панами, також увійшли в цей список,

– заявив Данілов.

Він запевнив, що "ті, хто й надалі займатимуться цією ганебною справою, підпадатимуть під санкції РНБО".

Ба більше, Данілов розповів, що цього разу санкції проти цих людей та компаній запропонувала не СБУ, а МВС на чолі з главою міністерства Денисом Монастирським.

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До речі, видання "Depo.ua" написало, що Олександр Акст, за інформацією ЗМІ, нібито був "смотрящим" від СБУ за Одеською митницею. Саме там буцімто відбувались схеми, пов'язані із ухилянням від сплати ввізного мита.

Ба більше, Акста нібито пов'язують із начальником Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрієм Наумовим. Останнього звільнили з СБУ наприкінці липня.

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