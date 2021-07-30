Проти цих контрабандистів запровадили санкції 30 липня. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони розповів, що санкції ввели проти:

громадянина Німеччини – Олександра Акста. Він 1986 року народження;

громадян України – Валерія Фальковського. Він 1974 року народження;

та Владислава Студенеця. Він 1984 року народження.

Крім того, 24 компанії, які афілійовані цими панами, також увійшли в цей список,

– заявив Данілов.

Він запевнив, що "ті, хто й надалі займатимуться цією ганебною справою, підпадатимуть під санкції РНБО".

Ба більше, Данілов розповів, що цього разу санкції проти цих людей та компаній запропонувала не СБУ, а МВС на чолі з главою міністерства Денисом Монастирським.