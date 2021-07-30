Против этих контрабандистов ввели санкции 30 июля. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
К теме СНБО провел выездное заседание: что решили
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны рассказал, что санкции ввели против:
- гражданина Германии – Александра Акста. Он 1986 года рождения;
- граждан Украины – Валерия Фальковского. Он 1974 года рождения;
- и Владислава Студенца. Он 1984 года рождения.
Кроме того, 24 компании, аффилированные этими господами, также вошли в этот список,
– заявил Данилов.
Он заверил, что "те, кто и дальше будет заниматься этим постыдным делом, будут подпадать под санкции СНБО".
Более того, Данилов рассказал, что на этот раз санкции против этих людей и компаний предложила не СБУ, а МВД во главе с главой министерства Денисом Монастырским.
СНБО ввела санкции против 3 новых контрабандистов: смотрите видео 24 канала
Кстати, издание "Depo.ua" написало, что Александр Акст, по информации СМИ, якобы был "смотрящим" от СБУ за Одесской таможней. Там якобы происходили схемы, связанные с уклонением от уплаты ввозной пошлины.
Более того, Акста якобы связывают с начальником Управления внутренней безопасности СБУ Андреем Наумовым. Последнего уволили из СБУ в конце июля.
Что известно о контрабандистах
- В конце мая 2021 года журналист Юрий Бутусов написал о том, что в Киеве обнаружили 4 тонны контрабанды брендовой одежды компании "Премиум-пакет", которая работала под крышей СБУ.
- Тогда журналист сообщил, что владельцами компании являются именно гражданин Германии Александр Акст и гражданин Украины Леонид Мейтин. Компания, по словам журналиста, работала "под крышей СБУ".
- Валерий Фальковский, согласно открытым данным, – основатель 2 компаний в Одессе. Фирма "Навитайм" перевозит грузы; вторая фирма "Урбан Спейс" осуществляет неспециализированную оптовую торговлю, а также складское хозяйство и занимается вспомогательным обслуживанием наземного транспорта.
- Владислав Студенец является основателем 9 компаний в Киеве, Виннице и Одессе. Говорится, что они якобы занимаются торговлей автомобилями, оптовой торговлей одеждой, обувью и строительством. Две прекратили деятельность 29 июля 2021 года.