СНБО ввел санкции против трех новых контрабандистов

Совет национальной безопасности и обороны продолжил вводить санкции против контрабандистов. Под санкции попали Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец.

Против этих контрабандистов ввели санкции 30 июля. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны рассказал, что санкции ввели против:

гражданина Германии – Александра Акста. Он 1986 года рождения;

граждан Украины – Валерия Фальковского. Он 1974 года рождения;

и Владислава Студенца. Он 1984 года рождения.

Кроме того, 24 компании, аффилированные этими господами, также вошли в этот список,

– заявил Данилов.

Он заверил, что "те, кто и дальше будет заниматься этим постыдным делом, будут подпадать под санкции СНБО".

Более того, Данилов рассказал, что на этот раз санкции против этих людей и компаний предложила не СБУ, а МВД во главе с главой министерства Денисом Монастырским.

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Кстати, издание "Depo.ua" написало, что Александр Акст, по информации СМИ, якобы был "смотрящим" от СБУ за Одесской таможней. Там якобы происходили схемы, связанные с уклонением от уплаты ввозной пошлины.

Более того, Акста якобы связывают с начальником Управления внутренней безопасности СБУ Андреем Наумовым. Последнего уволили из СБУ в конце июля.

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