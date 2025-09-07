Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо кардинально змінив риторику щодо України. Проте після зустрічі з Володимиром Путіним в Китаї та українським президентом в Ужгороді він почав робити щодо Києва доволі компліментарні заяви.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, чим зумовлена зміна ставлення Фіцо до України. Також прем'єр Словаччини, наголосив, що підтримує Київ на його шляху до євроінтеграції.

Читайте також Нафтова залежність на мільярди: чому Угорщина та Словаччина не відмовляються від "Дружби"

Як прем'єр Словаччини маневрує у відносинах з Росією та з Україною?

"Фіцо не є ворогом України на відміну від Віктора Орбана. Прем'єр-міністр Словаччини постійно балансує з огляду на енергетичну спорідненість з росіянами щодо теми нафти та газу", – сказав політолог.

Водночас Словаччина максимально підтримує вступ України до Євросоюзу. Також, за його словами, щодо логістики, виконання замовлень словацького ВПК (йдеться про приватні замовлення компаній), наприклад, щодо САУ Zuzana – продовжується обслуговування.

Тому в сьогоднішній ситуації риторика Фіцо показала найголовніше – він не хоче бути інструментом енергетичного геноциду українців, – підкреслив керівник Центру аналізу та стратегій.

Прем'єр Словаччини усвідомлює певні межі. Якби він діяв у промосковському напрямку, то були б відповідні наслідки в межах Європейського Союзу. Це стосується фінансування за різними програмами. Також це мало б відображатися на рейтингах самого Фіцо в Словаччині, де постійно є ризик дострокових парламентських виборів.

Це якраз і свідчить про те, що Фіцо є серйозним політиком, який вміє жити в опозиції. Він чудово усвідомлює, що треба робити певні акції наперед – про всяк випадок,

– відзначив він.

Фіцо намагається з одного боку підігравати росіянам, коли приїхав до Москви на парад 9 травня або зустрівся з ним у Китаї. Однак з іншого боку, на думку політолога, він грає як елемент човникової дипломатії.

Очевидно, що Фіцо передав Зеленському від Путіна певну інформацію, як і обіцяв. Нібито ці дві сторони підтвердили, що жодних погроз та порушення теми переривання з боку Словаччини імпорту електроенергії чи поставки нафтопродуктів словацької НПЗ не було,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Це, за його словами, демонструє, що попри всі існуючі неоднозначності, зі Словаччиною можна вести прагматичну роботу, що зараз і відбувається.

Як змінювались відносини між Україною та Словаччиною?