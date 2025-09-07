Укр Рус
Фіцо – не Орбан: політолог пояснив відмінність відносин України з Угорщиною та Словаччиною
7 вересня, 19:03
Фіцо – не Орбан: політолог пояснив відмінність відносин України з Угорщиною та Словаччиною

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо змінив риторику щодо України після зустрічей з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, підтримуючи євроінтеграцію України.
  • Фіцо маневрує у відносинах з Росією та Україною, балансуючи на енергетичних питаннях, та прагне уникнути негативних наслідків у межах ЄС і впливу на свої рейтинги в Словаччині.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо кардинально змінив риторику щодо України. Проте після зустрічі з Володимиром Путіним в Китаї та українським президентом в Ужгороді він почав робити щодо Києва доволі компліментарні заяви.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, чим зумовлена зміна ставлення Фіцо до України. Також прем'єр Словаччини, наголосив, що підтримує Київ на його шляху до євроінтеграції. 

Як прем'єр Словаччини маневрує у відносинах з Росією та з Україною?

"Фіцо не є ворогом України на відміну від Віктора Орбана. Прем'єр-міністр Словаччини постійно балансує з огляду на енергетичну спорідненість з росіянами щодо теми нафти та газу", – сказав політолог. 

Водночас Словаччина максимально підтримує вступ України до Євросоюзу. Також, за його словами, щодо логістики, виконання замовлень словацького ВПК (йдеться про приватні замовлення компаній), наприклад, щодо САУ Zuzana – продовжується обслуговування. 

Тому в сьогоднішній ситуації риторика Фіцо показала найголовніше – він не хоче бути інструментом енергетичного геноциду українців, – підкреслив керівник Центру аналізу та стратегій. 

Прем'єр Словаччини усвідомлює певні межі. Якби він діяв у промосковському напрямку, то були б відповідні наслідки в межах Європейського Союзу. Це  стосується фінансування за різними програмами. Також це мало б відображатися на рейтингах самого Фіцо в Словаччині, де постійно є ризик дострокових парламентських виборів.

Це якраз і свідчить про те, що Фіцо є серйозним політиком, який вміє жити в опозиції. Він чудово усвідомлює, що треба робити певні акції наперед – про всяк випадок, 
– відзначив він.

Фіцо намагається з одного боку підігравати росіянам, коли приїхав до Москви на парад 9 травня або зустрівся з ним у Китаї. Однак з іншого боку, на думку політолога, він грає як  елемент човникової дипломатії. 

Очевидно, що Фіцо передав Зеленському від Путіна певну інформацію,  як і обіцяв. Нібито ці дві сторони підтвердили, що жодних погроз та порушення теми переривання з боку Словаччини імпорту електроенергії чи поставки нафтопродуктів словацької НПЗ не було, 
– підкреслив Ігор Чаленко.

Це, за його словами, демонструє, що попри всі існуючі неоднозначності, зі Словаччиною можна вести прагматичну роботу, що зараз і відбувається.

Як змінювались відносини між Україною та Словаччиною?

  • Після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, Фіцо згадав проросійські тези щодо "першопричини" розв’язаної війни проти України. Він наголосив, що нібито "війна в Україні має історичні корені" та зазначив, що потрібні рівні гарантії безпеки "як для України, так і для Росії".
  • Загострення відносин між Україною та Словаччиною відбулось на тлі атаки українських сил 18 серпня на нафтоперекачувальну станцію в Тамбовській області. Внаслідок чого, відбулась зупинка нафтопроводу "Дружба". Після цього було ще кілька ударів, що перешкоджали роботі цього нафтогону.
  • У відповідь у Словаччині заявили, що через удари по "Дружбі" Україна може залишитися без дизельного пального, постачальником якого є Словаччина, забезпечуючи близько 10% його потреб Києву.
  • Фіцо зустрівся з Путіним у Китаї та обговорили питання співпраці Словаччини та Росії. Водночас у західних ЗМІ зазначалось, що очільник Кремля пропонував Фіцо зупинити постачання енергоносіїв Україні з Євросоюзу. Проте прем'єр Словаччини це заперечив.
  • Невдовзі в Ужгороді пройшли перемовини Зеленського з Фіцо. За словами українського лідера, вони обговорили з прем'єр-міністром Словаччини енергетичну незалежність Європи, зустрічі Фіцо в Китаї, а також співпрацю в енергетичних та інфраструктурних сферах.