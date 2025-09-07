Фицо – не Орбан: политолог объяснил отличие отношений Украины с Венгрией и Словакией
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо изменил риторику в отношении Украины после встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, поддерживая евроинтеграцию Украины.
- Фицо маневрирует в отношениях с Россией и Украиной, балансируя на энергетических вопросах, и стремится избежать негативных последствий в рамках ЕС и влияния на свои рейтинги в Словакии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо кардинально изменил риторику в отношении Украины. Однако после встречи с Владимиром Путиным в Китае и украинским президентом в Ужгороде он начал делать в отношении Киева довольно комплиментарные заявления.
Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, чем обусловлено изменение отношения Фицо к Украине. Также премьер Словакии, отметил, что поддерживает Киев на его пути к евроинтеграции.
Как премьер Словакии маневрирует в отношениях с Россией и с Украиной?
"Фицо не является врагом Украины в отличие от Виктора Орбана. Премьер-министр Словакии постоянно балансирует, учитывая энергетическое родство с россиянами по теме нефти и газа", – сказал политолог.
В то же время Словакия максимально поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Также, по его словам, по логистике, выполнения заказов словацкого ВПК (речь идет о частных заказах компаний), например, по САУ Zuzana – продолжается обслуживание.
Поэтому в сегодняшней ситуации риторика Фицо показала самое главное – он не хочет быть инструментом энергетического геноцида украинцев, – подчеркнул руководитель Центра анализа и стратегий.
Премьер Словакии осознает определенные границы. Если бы он действовал в промосковском направлении, то были бы соответствующие последствия в рамках Европейского Союза. Это касается финансирования по различным программам. Также это должно было бы отражаться на рейтингах самого Фицо в Словакии, где постоянно есть риск досрочных парламентских выборов.
Это как раз и свидетельствует о том, что Фицо является серьезным политиком, который умеет жить в оппозиции. Он прекрасно осознает, что надо делать определенные акции заранее – на всякий случай,
– отметил он.
Фицо пытается с одной стороны подыгрывать россиянам, когда приехал в Москву на парад 9 мая или встретился с ним в Китае. Однако с другой стороны, по мнению политолога, он играет как элемент челночной дипломатии.
Очевидно, что Фицо передал Зеленскому от Путина определенную информацию, как и обещал. Якобы эти две стороны подтвердили, что никаких угроз и нарушения темы прерывания со стороны Словакии импорта электроэнергии или поставки нефтепродуктов словацкого НПЗ не было,
– подчеркнул Игорь Чаленко.
Это, по его словам, демонстрирует, что несмотря на все существующие неоднозначности, со Словакией можно вести прагматичную работу, что сейчас и происходит.
Как менялись отношения между Украиной и Словакией?
- После встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, Фицо вспомнил пророссийские тезисы о "первопричине" развязанной войны против Украины. Он отметил, что якобы "война в Украине имеет исторические корни" и отметил, что нужны равные гарантии безопасности "как для Украины, так и для России".
- Обострение отношений между Украиной и Словакией произошло на фоне атаки украинских сил 18 августа на нефтеперекачивающую станцию в Тамбовской области. В результате чего, состоялась остановка нефтепровода "Дружба". После этого было еще несколько ударов, что препятствовали работе этого нефтепровода.
- В ответ в Словакии заявили, что из-за ударов по "Дружбе" Украина может остаться без дизельного топлива, поставщиком которого является Словакия, обеспечивая около 10% его потребностей Киева.
- Фицо встретился с Путиным в Китае и обсудили вопросы сотрудничества Словакии и России. В то же время в западных СМИ отмечалось, что глава Кремля предлагал Фицо остановить поставки энергоносителей Украине из Евросоюза. Однако премьер Словакии это отрицал.
- Вскоре в Ужгороде прошли переговоры Зеленского с Фицо. По словам украинского лидера, они обсудили с премьер-министром Словакии энергетическую независимость Европы, встречи Фицо в Китае, а также сотрудничество в энергетических и инфраструктурных сферах.