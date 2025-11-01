Скоро можуть бути гарні новини з Криму, – Братчук 

Росіяни намагаються посилити оборону Криму, закриваючи рух через міст і встановлюючи нові загородження. Українська розвідка відстежує ситуацію на півострові та готується до нових ударів по окупаційній інфраструктурі.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що найближчим часом можуть бути позитивні новини з Криму. Він натякнув, що ворог втрачає контроль, попри спроби стабілізувати ситуацію на півострові.

Що відбувається у Криму?

Росіяни намагаються зміцнити оборону півострова, зокрема закривають рух через Кримський міст і встановлюють додаткові загородження. Українська розвідка уважно стежить за ситуацією на всіх напрямках, фіксуючи зміни в роботі окупантів та їхні спроби патрулювати акваторію Севастополя. Частину інформації, за словами Сергія Братчука, використовують для планування майбутніх ударів.

Ми повністю відстежуємо ситуацію по всіх локаціях. Інформацію всю надати не можу, бо вона використовується не лише для розвідки, а й для нанесення відповідних ударів,

– пояснив речник Української добровольчої армії.

Російські війська намагаються заспокоїти місцеве населення, створюючи видимість стабільності. На певний час їм вдалося відновити постачання пального та пально-мастильних матеріалів, однак жителі Криму все одно накопичують запаси у власних гаражах, що призводить до вибухів і пожеж.

Робота по Криму триває. Думаю, що новини з півострова найближчим часом будуть доволі цікаві й позитивні для нас,

– підсумував Сергій Братчук.

Попри спроби окупантів зміцнити оборону та контролювати ситуацію, їхні дії не змінюють загальної тенденції. Українські сили зберігають ініціативу, а операції на півострові залишаються одним із головних напрямків тиску на ворога.

