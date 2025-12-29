Брешуть про окупацію Родинського й Костянтинівки: українські бійці "пройшлись" по заявах Росії

Ворог воює на лише на фронті, а й в інформаційному просторі. Так, росіяни не втомлюються повторювати заяви про нібито захоплення українських земель. Зокрема окупанти встигли оголосити російськими Родинське та Костянтинівку в Донецькій області.

Втім, поширена ними інформація не відповідає дійсності. Так, про заяви противника висловилися у 1-му корпусі НГУ "Азов", а також у 19-му армійському корпусі ЗСУ. Деталі розповідає 24 Канал.

Яка ситуація у Костянтинівці?

Збройні сили України спростували твердження російських окупантів про нібито захоплення частини Костянтинівки в Донецькій області.

Військовослужбовці наголошують, що Кремль вкотре намагається представити свої фантазії як реальність, розповсюджуючи повідомлення про "досягнення" російських військ на фронті.

Проте жодна з цих тез не підтверджується фактами. Міфом є і твердження про нібито контроль над частиною Костянтинівки,

– зазначається в дописі.

Військовослужбовці підкреслили, що українські захисники надійно тримають оборонні позиції та завдають значних втрат противнику на підходах до міста.

Росія активно використовує дезінформацію, аби вплинути на думку міжнародної спільноти, особливо під час переговорних процесів. Однак такі зусилля не дадуть бажаного ефекту, окрім зростання втрат серед окупантів, наголосили в ЗСУ.

Військові закликали українців уважно перевіряти джерела інформації та не ставати знаряддям російської пропаганди.

Що відомо про Родинське?

На ресурсах російських пропагандистів поширюються повідомлення про нібито повне захоплення російськими силами міста Родинське на Донеччині.

Ці заяви є повністю фальшивими та спрямовані на створення ілюзії просування окупантів, а також на провокування паніки серед українців.

Українські оборонці розповіли, що для імітації "перемоги" в соціальних мережах російські війська застосовують відпрацьовану тактику: невеликі піхотні групи просочуються в населений пункт, встановлюють там прапор агресора та фіксують це на відео.

Такі групи швидко виявляються та ліквідуються підрозділами Сил оборони, хоча іноді встигають зробити постановочні кадри.

За Родинське ведуться оборонні бої, а інформація російських джерел про повний контроль над ним не відповідає дійсності,

– йдеться в повідомленні.

Яке становище на фронті?

Сили оборони України повернули під свій контроль значну частину Куп'янська, що підтверджується численними геолокованими відеоматеріалами з місця подій. Зі свого боку міністерство оборони Росії всіляко намагається приховати свої невдачі на Куп'янському напрямку.

Нещодавно окупанти проникли на командно-спостережний пункт одного з підрозділів ЗСУ в районі Гуляйполя. Там не припиняються бойові зіткнення. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію.

Українські захисники продовжують контролювати північні райони Покровська, успішно відбиваючи спроби російських сил прорвати оборону.