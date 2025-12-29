Врут об оккупации Родинского и Константиновки: украинские бойцы "прошлись" по заявлениям России

Враг воюет на только на фронте, но и в информационном пространстве. Так, россияне не устают повторять заявления о якобы захвате украинских земель. В частности оккупанты успели объявить российскими Родинское и Константиновку в Донецкой области.

Впрочем, распространенная ими информация не соответствует действительности. Так, о заявлениях противника высказались в 1-м корпусе НГУ "Азов", а также в 19-м армейском корпусе ВСУ. Детали рассказывает 24 Канал.

Какая ситуация в Константиновке?

Вооруженные силы Украины опровергли утверждение российских оккупантов о якобы захвате части Константиновки в Донецкой области.

Военнослужащие отмечают, что Кремль в очередной раз пытается представить свои фантазии как реальность, распространяя сообщения о "достижениях" российских войск на фронте.

Однако ни один из этих тезисов не подтверждается фактами. Мифом является и утверждение о якобы контроле над частью Константиновки,

– отмечается в заметке.

Военнослужащие подчеркнули, что украинские защитники надежно держат оборонительные позиции и наносят значительные потери противнику на подходах к городу.

Россия активно использует дезинформацию, чтобы повлиять на мнение международного сообщества, особенно во время переговорных процессов. Однако такие усилия не дадут желаемого эффекта, кроме роста потерь среди оккупантов, отметили в ВСУ.

Военные призвали украинцев внимательно проверять источники информации и не становиться орудием российской пропаганды.

Что известно о Родинском?

На ресурсах российских пропагандистов распространяются сообщения о якобы полном захвате российскими силами города Родинское в Донецкой области.

Эти заявления являются полностью фальшивыми и направлены на создание иллюзии продвижения оккупантов, а также на провоцирование паники среди украинцев.

Украинские защитники рассказали, что для имитации "победы" в социальных сетях российские войска применяют отработанную тактику: небольшие пехотные группы просачиваются в населенный пункт, устанавливают там флаг агрессора и фиксируют это на видео.

Такие группы быстро обнаруживаются и ликвидируются подразделениями Сил обороны, хотя иногда успевают сделать постановочные кадры.

За Родинское ведутся оборонительные бои, а информация российских источников о полном контроле над ним не соответствует действительности,

– говорится в сообщении.

Каково положение на фронте?

Силы обороны Украины вернули под свой контроль значительную часть Купянска, что подтверждается многочисленными геолоцированными видеоматериалами с места событий. Со своей стороны министерство обороны России всячески пытается скрыть свои неудачи на Купянском направлении.

Недавно оккупанты проникли на командно-наблюдательный пункт одного из подразделений ВСУ в районе Гуляйполя. Там не прекращаются боевые столкновения. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию.

Украинские защитники продолжают контролировать северные районы Покровска, успешно отражая попытки российских сил прорвать оборону.