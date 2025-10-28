Смерть мобілізованого у Києві настала від удара тупим предметом: нові деталі резонансної справи
- 43-річний Роман Сопін помер у лікарні 23 жовтня.
- Чоловік отримав важку травму у розподільчому пункті.
- Журналістка Дарина Трунова оприлюднила висновок судово-медичної експертизи щодо смерті мобілізованого.
23 жовтня 43-річний Роман Сопін помер у лікарні. У медзаклад чоловіка доправили з розподільчого пункту. За даними поліції, мобілізований впав і вдарився головою.
Перші результати судово-медичної експертизи показали, що смерть Романа Сопіна настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, передає 24 Канал.
Дивіться також З 1 листопада чоловікам, які мали відстрочки, більше не потрібно ходити до ТЦК, – Міноборони
Які нові деталі з'явилися у справі про смерть мобілізованого у Києві?
Знайома родини померлого – журналістка 24 Каналу Дарина Трунова – 28 жовтня оприлюднила висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Романа. Ці документи медійниці надав адвокат сім'ї.
Що спричинило смерть мобілізованого / Скриншоти документів
У цьому висновку вже більш детально розписані причини смерті. Одна з них – "травма тупим предметом".
Щоб мене знову не звинуватили у маніпуляціях – висновки зробіть собі. Можливо мається на увазі і підлога, як тупий предмет,
– написала Трунова.
Журналістка закликала криміналістів та юристів оцінити висновок експертизи.
Що відомо про смерть мобілізованого у Києві?
- 18 жовтня 43-річного Романа Сопіна зупинили представники ТЦК для перевірки документів. Потім чоловіка відвезли до Подільського РТЦК, де він пройшов ВЛК.
- 19 жовтня батькам Романа зателефонували і повідомили, що їхній син потрапив до лікарні із важкою травмою голови.
- За даними поліції, чоловік впав і вдарився головою об бетонну підлогу. Це сталося, коли він перебував на території військової частини 71 єгерської бригади.
- Представник групи комунікації Київського міського ТЦК Віталій Соленко сказав, що Сопін впав внаслідок епілептичного нападу.
- Тим часом адвокат каже, що один зі свідків, який перебував разом із Романом, бачив, що у нього був з кимось конфлікт.
- Лише на 6-й день після розголосу у соцмережах поліція Києва таки відкрила справу за статтею умисне вбивство.
- Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що бере цю справу під особистий контроль.
- ДБР направило запити до Київського ТЦК та Центрального управління Військової служби правопорядку для перевірки дій працівників.