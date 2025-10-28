Укр Рус
28 жовтня, 14:05
2

Смерть мобілізованого у Києві настала від удара тупим предметом: нові деталі резонансної справи

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 43-річний Роман Сопін помер у лікарні 23 жовтня.
  • Чоловік отримав важку травму у розподільчому пункті.
  • Журналістка Дарина Трунова оприлюднила висновок судово-медичної експертизи щодо смерті мобілізованого. 

23 жовтня 43-річний Роман Сопін помер у лікарні. У медзаклад чоловіка доправили з розподільчого пункту. За даними поліції, мобілізований впав і вдарився головою.

Перші результати судово-медичної експертизи показали, що смерть Романа Сопіна настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, передає 24 Канал.

Які нові деталі з'явилися у справі про смерть мобілізованого у Києві?

Знайома родини померлого – журналістка 24 Каналу Дарина Трунова – 28 жовтня оприлюднила висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Романа. Ці документи медійниці надав адвокат сім'ї. 

Що спричинило смерть мобілізованого / Скриншоти документів

У цьому висновку вже більш детально розписані причини смерті. Одна з них – "травма тупим предметом". 

Щоб мене знову не звинуватили у маніпуляціях – висновки зробіть собі. Можливо мається на увазі і підлога, як тупий предмет,
 – написала Трунова.

Журналістка закликала криміналістів та юристів оцінити висновок експертизи. 

Що відомо про смерть мобілізованого у Києві? 

  • 18 жовтня 43-річного Романа Сопіна зупинили представники ТЦК для перевірки документів. Потім чоловіка відвезли до Подільського РТЦК, де він пройшов ВЛК.
  • 19 жовтня батькам Романа зателефонували і повідомили, що їхній син потрапив до лікарні із важкою травмою голови.
  • За даними поліції, чоловік впав і вдарився головою об бетонну підлогу. Це сталося, коли він перебував на території військової частини 71 єгерської бригади.
  • Представник групи комунікації Київського міського ТЦК Віталій Соленко сказав, що Сопін впав внаслідок епілептичного нападу.
  • Тим часом адвокат каже, що один зі свідків, який перебував разом із Романом, бачив, що у нього був з кимось конфлікт.
  • Лише на 6-й день після розголосу у соцмережах поліція Києва таки відкрила справу за статтею умисне вбивство.
  • Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що бере цю справу під особистий контроль.
  • ДБР направило запити до Київського ТЦК та Центрального управління Військової служби правопорядку для перевірки дій працівників.