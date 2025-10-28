Смерть мобілізованого у Києві настала від удара тупим предметом: нові деталі резонансної справи

23 жовтня 43-річний Роман Сопін помер у лікарні. У медзаклад чоловіка доправили з розподільчого пункту. За даними поліції, мобілізований впав і вдарився головою.

Перші результати судово-медичної експертизи показали, що смерть Романа Сопіна настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, передає 24 Канал.

Які нові деталі з'явилися у справі про смерть мобілізованого у Києві?

Знайома родини померлого – журналістка 24 Каналу Дарина Трунова – 28 жовтня оприлюднила висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Романа. Ці документи медійниці надав адвокат сім'ї.

Що спричинило смерть мобілізованого / Скриншоти документів

У цьому висновку вже більш детально розписані причини смерті. Одна з них – "травма тупим предметом".

Щоб мене знову не звинуватили у маніпуляціях – висновки зробіть собі. Можливо мається на увазі і підлога, як тупий предмет,

– написала Трунова.

Журналістка закликала криміналістів та юристів оцінити висновок експертизи.

Що відомо про смерть мобілізованого у Києві?