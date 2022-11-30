Ядро атома як кістлява рука "русского міра": для чого Росія будує АЕС за кордоном

Російський "Росатом" будує в багатьох країнах атомні електростанції за власні кошти, стає співвласником та отримує прибуток від продажу енергії. Для чого це Кремлю і до чого тут посіпака Путіна – Кірієнко.

Крім тотальної корупції та неефективного використання коштів, однією з причин є регулярні аукціони небаченої щедрості, які проводяться "Росатомом". Ця компанія за схемою безвідсоткового державного кредиту активно зводить реактори в Індії, Бангладеш, Туреччині та Китаї. Яка користь Росії від таких проєктів – проаналізував Юрій Мариняк на платформі IQ.

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Яка справжня вартість таких проєктів

Застосовується принцип BOO (build – own – operate, або "будуй – володій – експлуатуй"). "Росатом" будує в цих країнах АЕС за власні кошти, стає співвласником та отримує прибуток від продажу електроенергії протягом багатьох років. Угода укладається без фінансових зобов'язань (або з мінімальною участю) з боку країн – майбутніх експлуатантів АЕС, зауважує автор статті.

Білорусь

Побудована на кредитні 10 мільярдів доларів АЕС, поблизу містечка Островець, розташована лише за 53 кілометрів від Вільнюса. Це свого роду кульмінація марнославства для Лукашенка. Оскільки поруч немає жодних потужних промислових об'єктів і розвинутої економіки в регіоні – стільки електрики Білорусі не потрібно навіть і без санкцій. А ЄС не купляє електроенергію через диктаторський режим Лукашенка.



У Європі вважають Білоруську АЕС загрозою / eurasia.expert

Бангландеш і АЕС "Руппур"

Неспішними темпами ведеться будівництво двох блоків для потреб 160-мільйонної країни сумарною вартістю 13 мільярдів доларів.



АЕС "Росатома" в Бангладеш / nuclearasia.com

В Єгипті споруджується АЕС "Ель-Дабаа", реалізація цього проєкту коштуватиме 30 мільярдів доларів – дорого, бо аж чотири реактори та складна геологія.



Єгипетська АЕС / фото Daily News Egypt

У липні міністр закордонних справ Угорщини підтвердив, що Москва профінансує проєкт добудови АЕС "Пакш", який оцінюється в 12,5 мільярда євро і який передбачається здійснити на 80% за рахунок російського кредиту.



АЕС "Пакш" в Угорщині / фото Hungary Today

Найскандальніше будівництво АЕС "Аккую" в Туреччині – варість 20 мільярдів доларів

Як зазначає угорське видання Telex , дозвіл на будівництво "Пакш" міг стати умовою, за якої Росія погодилася дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу за пільговою ціною.

Дітище Реджепа Таїпа Ердогана, яке має ще трішки наблизити його до слави Ататюрка. Перший блок планують запустити напередодні століття заснування Турецької Республіки. Ця подія мала б стати вагомим передвиборчим активом у 2023 році. І жодні тріщини у фундаменті станції цьому не завдять.



АЕС "Аккую" в Туреччині / фото Anadolu

Розбірки між турецькими підрядниками та "Росатомом" тривають роками. Угода підписана таким чином, що російському бюджету доведеться платити за все: і за утилізацію радіоактивних відходів, і за навчання турецького персоналу в Росії, і за виведення реакторів з експлуатації. Ліквідовувати наслідки аварії, якщо вона станеться, також доведеться за рахунок російських грошей, і тут сума може виявитися нескінченно великою.

Про потребу у "мирному атомі" вже також заявили Нігерія, Гана, Замбія, Марокко, Болівія.

Тобто ядерні технології плавно перетікатимуть у країни, де поняття не мають, що з ними робити, або в яких існують внутрішні терористичні угрупування схожі на "Боко Харам", або залишаються невирішеними територіальні суперечки зі сусідами. А те, як систематично на пропагандистських каналах з легкістю пропонують розпиляти болгаркою тепловидільні уранові збірки ТВЕЛ і начинити їх радіоактивним вмістом ракети, то очевидно, що світовій безпеці таке впевненості не додає.

До речі, таку коштовну і витратну "атомну" експансію пов'язують з ім'ям Сєргєя Кірієнка, який з 2005 до 2016 року очолював Федеральне агентство з атомної енергії. Ця задумка добре вкладається в путінську параною і породила ідею використовувати атомну енергетику, як "другу енергетичну палицю" для шантажу після "Газпрому". Водночас, була розроблена доктрина, відповідно до якої – атомна станція не просто енергетичний об'єкт, але й інструмент присутності держави. Таке собі ядерне доповнення і продовження ідеї "русского міра".

Так, це той самий Кірієнко – перший заступник глави адміністрації Путіна, який особисто ревізував підготовку до псевдореферендумів у Херсоні та на Запоріжжі. Подейкують, що його розглядають, як одного з наступників російського диктатора.