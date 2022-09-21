Безумовно, Заходу дуже важко це зробити, адже російська компанія виробляє 40% збагаченого урану у світі. Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Непростий бізнес

Так, росія видобуває, збагачує та постачає уран. Зокрема, мовиться й про іноземні атомні станції. Відтак припинення поставок може поставити під загрозу їхню роботу.

Шейтельман зауважив, що ліцензія МАГАТЕ на збагачення урану видається не усім. Є багато країн, які стоять у черзі за нею.

Добути уран можна у будь-якій країні майже. В Україні, я впевнений, ми можемо це зробити. Але збагатити його ми не маємо права, адже не маємо ліцензії,

– пояснив він.

Політтехнолог наголосив: це дуже складний бізнес. Контракти укладаються одразу на 10 – 15 – 20 років.

"Тобто через 20 років ростом поставить паливо на станцію десь в Індії. Оголосити санкції – це заборонити Індії купляти його. А хто тоді буде постачати уран? Можливо, це взагалі немає чим замінити", – підсумував він.

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