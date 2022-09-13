Від березня Енергодар перебуває під контролем у путінських вояків. Росіяни не планують відводити війська, до того ж представник ГУР заявив, що окупанти несуть загрозу для всієї енергетичної системи України.

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Можливі провокації на ЗАЕС

За словами представника головного управління розвідки Андрія Юсова, ворожа армія планує у недалекому майбутньому обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

Справді, є інформація про певну підготовку чергових провокацій та обстрілів ЗАЕС. Агресор переміщує техніку, систематично пошкоджує ті нечисленні лінії електропередач, які поєднують станцію з українською енергосистемою,

– сказав Юсов.

Безкарність росіян провокує їх до ще більших злочинів

Також працівник відомства зазначив, що окупанти після захоплення ЗАЕС "побачили певну безкарність з боку міжнародної спільноти". Це, на його думку, спонукає їх до атак всієї енергосистеми України, зокрема інших атомних станцій. Загарбники готують гуманітарну катастрофу напередодні зими.

Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС. Російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безперечно, може вплинути, зрештою, і на інші атомні об'єкти - на інші атомні станції,

– сказав речник ГУР.

Окрім того, він наголосив, що Україні активно треба тиснути на режим путіна і блокувати всі можливості для подібного терору. Держава-агресорка однозначно порушує правила і норми ведення війни.

Остання важлива інформація про ЗАЕС

Путінські вояки мають ще велику кількість ракет Х-22, якими атакують енергоінфраструктуру України далеко від лінії фронту.

Уночі 11 вересня окупанти повністю зруйнували українські електромережі. Через це зупинили роботу енергоблока №6.

Якщо внаслідок обстрілів ЗАЕС відключать від генераторів, це може спричинити дуже масштабну аварію.

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