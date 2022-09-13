С марта Энергодар находится под контролем у путинских вояк. Россияне не планируют отводить войска, к тому же представитель ГУР заявил, что оккупанты несут угрозу для всей энергетической системы Украины.

К теме Макрон по телефону требовал у путина безопасности на ЗАЭС и прекратить войну: скоро будут говорить еще

Возможны провокации на ЗАЭС

По словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, вражеская армия планирует в скором будущем обстреливать Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

Действительно, есть информация об подготовке очередных провокаций и обстрелов ЗАЭС. Агрессор перемещает технику, систематически повреждает немногочисленные линии электропередач, которые объединяют станцию с украинской энергосистемой,

– сказал Юсов.

Безнаказанность россиян провоцирует их к еще большим преступлениям

Также работник ведомства отметил, что оккупанты после захвата ЗАЭС "увидели определенную безнаказанность со стороны международного сообщества"​. Это, по его мнению, побуждает их к атакам всей энергосистемы Украины, в частности, других атомных станций. Захватчики готовят гуманитарную катастрофу в преддверии зимы.

Мы уже можем говорить, к сожалению, не только о Запорожской АЭС. Российский агрессор систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, безусловно, может повлиять, в конце концов, и на другие атомные объекты - на другие атомные станции,

– сказал спикер ГУР.

Кроме того, он подчеркнул, что Украине активно нужно оказывать давление на режим путина и блокировать все возможности для подобного террора. Государство-агрессор однозначно нарушает правила и нормы ведения войны.

Последняя важная информация о ЗАЭС

Путинские вояки имеют еще большое количество ракет Х-22, которыми атакуют энергоинфраструктуру Украины далеко от линии фронта.

Ночью 11 сентября оккупанты полностью разрушили украинские электросети. Из-за этого остановили работу энергоблока № 6.

Если в результате обстрелов ЗАЭС отключат от генераторов, это может привести к очень масштабной аварии.

Достойно внимания – россияне ночью остановили ЗАЭС: смотрите видео