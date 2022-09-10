Об этом для 24 каналу рассказала эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная.

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"Если топливо будут привозить, то ЗАЭС может достаточно долго работать. Однако нужно возобновлять энергоснабжение от объединенной энергосистемы Украины. Другого выхода я не вижу. Если генераторы перестанут работать, то будет развитие тяжелой аварии", – сказала Кошарная.

Риск для самой россии

По словам эксперта, если генераторы выключат, то начнет плавиться активная зона реактора с радиоактивными выбросами. Этого нельзя допустить.

Трудно сказать, решится ли россия на ядерный терроризм. Трудно предвидеть действия нашего неадекватного врага. Я думаю, что они до этого не дойдут, поскольку это риск для Краснодарского края и, конечно, Крыма.

- сказала Кошарная.

Она добавила, что в случае аварии и погодных условий Краснодарский край может получить много осадков цезия. Это сделало бы сельскохозяйственные земли непригодными. Кошарная подчеркнула, что у россии не так много плодородных земель, чтобы рисковать

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