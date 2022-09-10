Цель международных экспертов на станции – информировать секретариат гендиректора МАГАТЭ. Об этом для 24 канала рассказала эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная.

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"Каждая сторона (и Украина, и Россия) подает свои вербальные ноты в МАГАТЭ. Информация совсем не такая. Поэтому то, что они там находятся, позволяет Гросси получать очень быстро. Он сделал вчера тревожное заявление о том, что единственный шестой реактор, который сейчас работает на очень низкой мощности, тоже может остановиться. Оккупанты это обсуждают", - сказала Кошарна.

Предотвратить катастрофу

По словам эксперта, ЗАЭС находится в изоляции. Она отметила, что в Энергодаре вчера не было света и воды. Только в 22:00 появился свет. Это влияет на состояние работников.

Что касается зоны безопасности, то видим, что на Россию ничего не влияет. Даже то, что отчет МАГАТЭ появился через несколько часов и представитель Небензя в ООН его не смог прочесть. Это новая эра в деятельности МАГАТЭ. Гросси сказал правильно, что если раньше они приезжали постфактум, то теперь есть возможность предотвратить аварию,

– рассказала Кошарна.

Она добавила, что представители МАГАТЭ, которые сейчас находятся на ЗАЭС, поддерживают персонал. То, что сейчас местные страдают от отсутствия электричества и воды, не работает канализация, будет подталкивать людей уезжать из Энергодара.

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Может не хватить персонала

Гросси осуждает поведение росатого, когда те вмешиваются в работу работников. Кошарная отметила, что в отчете МАГАТЭ говорится о потерях. Например, из-за пожара на станции из 150 человек 80 осталось работать.

Кроме этого, из управления, занимающегося кризисным реагированием аварийной готовности, 400 человек уволились. Кошарная считает, что когда будет аварийная ситуация, может просто не хватить персонала, потому что обычно люди тренируются, у каждого по инструкции есть свои обязанности.

"Россия делает вид, что на ЗАЭС не обычные военные, а радиационно-химические войска. Если остановится последний блок, то нужно будет подключать резервные генераторы. И здесь фактором станет наличие дизельного топлива, чтобы не произошло тяжелой аварии", – добавила эксперт.

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