Мета міжнародних експертів на станції – інформувати секретаріат гендиректора МАГАТЕ. Про це для 24 каналу розповіла експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

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"Кожна сторона (і Україна, і Росія) подає свої вербальні ноти в МАГАТЕ. Інформація зовсім не така. Тому те, що вони там перебувають, дозволяє Гроссі отримувати дуже швидко. Він зробив вчора тривожну заяву про те, що єдиний шостий реактор, який зараз працює на дуже низькій потужності, теж може зупинитися. Окупанти це обговорюють", – сказала Кошарна.

Запобігти катастрофі

За словами експертки, ЗАЕС перебуває в ізоляції. Вона зазначила, що в Енергодарі вчора не було світла та води. Тільки о 22:00 з'явилося світло. Це впливає на стан працівників.

Що стосується зони безпеки, то бачимо, що на росію нічого не впливає. Навіть те, що звіт МАГАТЕ з'явився за кілька годин і представник Небензя в ООН його не зміг прочитати. Це нова ера в діяльності МАГАТЕ. Гроссі сказав правильно, що коли раніше вони приїжджали постфактум, то тепер є можливість запобігти аварії,

– розповіла Кошарна.

Вона додала, що представники МАГАТЕ, які зараз на ЗАЕС, підтримують персонал. Те, що зараз місцеві страждають від відсутності електрики та води, не працює каналізація, підштовхуватиме людей виїжджати з Енергодару.

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Може не вистачити персоналу

Гроссі засуджує поведінку росатому, коли ті втручаються в роботу працівників. Кошарна зазначила, що у звіті МАГАТЕ мовиться про втрати. Наприклад, через пожежу на станції зі 150 людей 80 лишилось працювати.

Крім цього, з управління, яке займається кризовим реагуванням аварійної готовності, 400 людей звільнилося. Кошарна вважає, що коли буде аварійна ситуація, то може просто не вистачити персоналу, бо зазвичай люди тренуються, у кожного за інструкцією є свої обов'язки.

"Росія вдає, що на ЗАЕС не звичайні військові, а радіаційно-хімічні війська. Якщо зупиниться останній блок, то треба буде підключати резервні генератори. І тут фактором стане наявність дизельного палива, щоб не сталося важкої аварії", – додала експертка.

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