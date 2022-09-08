Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він також зазначив, що путін "схвально" відреагував на оцінки від МАГАТЕ, бо йому не вигідно бити горщики із цією організацією.

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За словами Володимира Фесенка, МАГАТЕ видали стриманий звіт по ЗАЕС, бо:

Вони не можуть самостійно встановити, хто обстрілює ЗАЕС – це не компетенція МАГАТЕ;

Суто політична історія – росія займає важливу нішу у ядерній енергетиці світу, а відповідно й у МАГАТЕ. Тож вони не хочуть сваритись із росіянами, але й розуміють, що на ЗАЕС є росіяни і це головний ризик для Запорізької АЕС.

"Якщо росіяни намагаються спровокувати МАГАТЕ, то таким чином, можна дійти до висновку, що росія хоче переговорів і це ще один метод посадити Україну за стіл", – каже Фесенко.

Вже навіть певні європейські аналітики припускають, що росіяни через конфлікт на ЗАЕС, можуть вийти на рівень нових "мінських домовленостей",

– додає він.

Але, Фесенко, переконаний, що із дуже високою ймовірністю і це підтвердив президент Зеленський – ми не вестимемо перемовини на російських умовах.

Детальніше про ризики від звіту МАГАТЕ щодо ЗАЕС: дивіться відео