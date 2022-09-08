Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он также отметил, что путин "одобрительно" отреагировал на оценки от МАГАТЭ, потому что ему не выгодно ссориться с этой организацией.

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По словам Владимира Фесенко, МАГАТЭ выдали сдержанный отчет по ЗАЭС, потому что:

Они не могут самостоятельно установить, кто обстреливает ЗАЭС – это не компетенция МАГАТЭ;

Чисто политическая история – россия занимает важную нишу в ядерной энергетике мира, а соответственно и в МАГАТЭ. Поэтому они не хотят ссориться с россиянами, но и понимают, что на ЗАЭС есть россияне и это главный риск для Запорожской АЭС.

"Если россияне пытаются спровоцировать МАГАТЭ, то таким образом можно прийти к выводу, что россия хочет переговоров и это еще один метод посадить Украину за стол", – говорит Фесенко.

Уже даже определенные европейские аналитики предполагают, что россияне из-за конфликта на ЗАЭС могут выйти на уровень новых "минских договоренностей",

– добавляет он.

Но Фесенко убежден, что с очень высокой вероятностью и это подтвердил президент Зеленский – мы не будем вести переговоры на российских условиях.

Подробнее о рисках от отчета МАГАТЭ по ЗАЭС: смотрите видео