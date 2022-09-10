Про це для 24 каналу розповіла експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

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"Якщо паливо привозитимуть, то ЗАЕС може доволі довго працювати. Проте треба відновлювати енергопостачання від об'єднаної енергосистеми України. Іншого виходу я не бачу. Якщо генератори перестануть працювати, то буде розвиток важкої аварії", – сказала Кошарна.

Ризик для самої росії

За словами експертки, якщо генератори вимкнуть, то почне плавитись активна зона реактора з радіоактивними викидами. Цього не можна допустити.

Важко сказати, чи росія наважиться на ядерний тероризм. Важко передбачати дії нашого неадекватного ворога. Я думаю, що вони до цього не дійдуть, оскільки це ризик для Краснодарського краю і, звісно, Криму,

– сказала Кошарна.

Вона додала, що у разі аварії та певних погодних умов Краснодарський край може отримати багато опадів цезію. Це зробило б сільськогосподарські землі непридатними. Кошарна наголосила, що росія має не так багато родючих земель, щоб ризикувати

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