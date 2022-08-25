Про це 24 каналу повідомив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, те, що росатом бере безпосередню участь у ядерному тероризмі, стало зрозумілим ще, коли окупанти захопили Чорнобильську АЕС.

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"росатом займається ядерним тероризмом"

Шейтельман нагадав, що, відступаючи з Чорнобильської АЕС, росіяни залишили по собі "договір", змусивши працівників станції підписати папірець про те, що, мовляв, російська армія їх охороняла. Але був і третій підписант "договору" – представник росатому на цій станції.

Тобто, зауважив він, росатом – компанія, яка точно брала участь у розграбуванні Чорнобильської атомної станції, у взятті в заручники її працівників.

росатом уже займається ядерним тероризмом очевидно,

– наголосив політтехнолог.

На його думку, вже після виходу російських військ із ЧАЕС повинні були бути запроваджені Заходом санкції проти цієї російської корпорації.

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"Потрібно забрати у росії право займатися ядерною енергетикою"

Шейтельман вважає, що санкції не були запроваджені через побоювання, бо росатом постачає паливо для атомних станцій по світу. І це б знеструмило багато країн.

Також, зауважив він, росіяни дійсно можуть влаштувати теракти на європейських атомних станціях та у країнах третього світу, де вони будують такі об'єкти. До того ж через брак західного обладнання, яке б заборонили постачати, могли б вибухати вже російські станції.

Політтехнолог висловив сподівання, що рішення про санкції все ж буде ухвалене навіть, коли війна закінчиться.

Потрібно забрати у росії право займатися ядерною енергетикою, як це право забрали у Ірану, не дозволивши йому будувати ядерні реактори і збагачувати уран,

– заявив Шейтельман.

Він додав, що рішення буде важким. Але за результатами війни потрібно забрати у росії право збагачувати уран, оскільки вона не виправдала довіри, коли світ дозволив їй це робити.

Важливо! Дії російських загарбників спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. В Енергоатомі зазначили, що попри провокації ворога, рівень радіації в Енергодарі усе ще в нормі.

Провокації росії на Запорізькій АЕС: що відомо

Навесні окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію. російські загарбники перетворили її на військову базу.

6 серпня російські військові ледь не влучили по 174 контейнерах відпрацьованого ядерного палива. А 11 серпня окупанти ледь не влучили в енергоблок на ЗАЕС.

13 серпня окупанти вкотре вдалися до провокацій на Запорізькій АЕС. З району паркової зони в бік атомної електростанції та промислової території велися обстріли.

Також стало відомо, що окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією.

18 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив готовність очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.

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