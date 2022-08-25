Про це 24 каналу повідомив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, те, що росатом бере безпосередню участь у ядерному тероризмі, стало зрозумілим ще, коли окупанти захопили Чорнобильську АЕС.

Читайте також У путіна немає червоних ліній, – Клімкін допускає загрозу для Запорізької АЕС

"росатом займається ядерним тероризмом"

Шейтельман нагадав, що, відступаючи з Чорнобильської АЕС, росіяни залишили по собі "договір", змусивши працівників станції підписати папірець про те, що, мовляв, російська армія їх охороняла. Але був і третій підписант "договору" – представник росатому на цій станції.

Тобто, зауважив він, росатом – компанія, яка точно брала участь у розграбуванні Чорнобильської атомної станції, у взятті в заручники її працівників.

росатом уже займається ядерним тероризмом очевидно,
– наголосив політтехнолог.

На його думку, вже після виходу російських військ із ЧАЕС повинні були бути запроваджені Заходом санкції проти цієї російської корпорації.

Стрім Катерини Соляр та Михайла Шейтельмана: дивіться повне відео

"Потрібно забрати у росії право займатися ядерною енергетикою"

Шейтельман вважає, що санкції не були запроваджені через побоювання, бо росатом постачає паливо для атомних станцій по світу. І це б знеструмило багато країн.

Також, зауважив він, росіяни дійсно можуть влаштувати теракти на європейських атомних станціях та у країнах третього світу, де вони будують такі об'єкти. До того ж через брак західного обладнання, яке б заборонили постачати, могли б вибухати вже російські станції.

Політтехнолог висловив сподівання, що рішення про санкції все ж буде ухвалене навіть, коли війна закінчиться.

Потрібно забрати у росії право займатися ядерною енергетикою, як це право забрали у Ірану, не дозволивши йому будувати ядерні реактори і збагачувати уран,
– заявив Шейтельман.

Він додав, що рішення буде важким. Але за результатами війни потрібно забрати у росії право збагачувати уран, оскільки вона не виправдала довіри, коли світ дозволив їй це робити.

Провокації росії на Запорізькій АЕС: що відомо

Варте уваги – у путіна відповіли про демілітаризовану зону на Запорізькій АЕС: дивіться відео