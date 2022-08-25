Про це 24 каналу повідомив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, те, що росатом бере безпосередню участь у ядерному тероризмі, стало зрозумілим ще, коли окупанти захопили Чорнобильську АЕС.
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"росатом займається ядерним тероризмом"
Шейтельман нагадав, що, відступаючи з Чорнобильської АЕС, росіяни залишили по собі "договір", змусивши працівників станції підписати папірець про те, що, мовляв, російська армія їх охороняла. Але був і третій підписант "договору" – представник росатому на цій станції.
Тобто, зауважив він, росатом – компанія, яка точно брала участь у розграбуванні Чорнобильської атомної станції, у взятті в заручники її працівників.
росатом уже займається ядерним тероризмом очевидно,
– наголосив політтехнолог.
На його думку, вже після виходу російських військ із ЧАЕС повинні були бути запроваджені Заходом санкції проти цієї російської корпорації.
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"Потрібно забрати у росії право займатися ядерною енергетикою"
Шейтельман вважає, що санкції не були запроваджені через побоювання, бо росатом постачає паливо для атомних станцій по світу. І це б знеструмило багато країн.
Також, зауважив він, росіяни дійсно можуть влаштувати теракти на європейських атомних станціях та у країнах третього світу, де вони будують такі об'єкти. До того ж через брак західного обладнання, яке б заборонили постачати, могли б вибухати вже російські станції.
Політтехнолог висловив сподівання, що рішення про санкції все ж буде ухвалене навіть, коли війна закінчиться.
Потрібно забрати у росії право займатися ядерною енергетикою, як це право забрали у Ірану, не дозволивши йому будувати ядерні реактори і збагачувати уран,
– заявив Шейтельман.
Він додав, що рішення буде важким. Але за результатами війни потрібно забрати у росії право збагачувати уран, оскільки вона не виправдала довіри, коли світ дозволив їй це робити.
Провокації росії на Запорізькій АЕС: що відомо
- Навесні окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію. російські загарбники перетворили її на військову базу.
- 6 серпня російські військові ледь не влучили по 174 контейнерах відпрацьованого ядерного палива. А 11 серпня окупанти ледь не влучили в енергоблок на ЗАЕС.
- 13 серпня окупанти вкотре вдалися до провокацій на Запорізькій АЕС. З району паркової зони в бік атомної електростанції та промислової території велися обстріли.
- Також стало відомо, що окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією.
- 18 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив готовність очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.
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