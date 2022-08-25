Об этом 24 каналу сообщил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, то, что росатом принимает непосредственное участие в ядерном терроризме, стало ясно еще, когда оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС.

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"росатом занимается ядерным терроризмом"

Шейтельман напомнил, что, отступая с Чернобыльской АЭС, россияне оставили после себя "договор", заставив работников станции подписать бумажку о том, что, мол, российская армия их охраняла. Но был и третий подписант "договора" – представитель росатома на этой станции.

То есть, заметил он, росатом – компания, которая точно участвовала в разграблении Чернобыльской атомной станции, взятии в заложники ее работников.

росатом уже занимается ядерным терроризмом очевидно,

– подчеркнул политтехнолог.

По его мнению, уже после выхода российских войск из ЧАЭС должны были быть введены Западом санкции против этой российской корпорации.

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"Нужно отнять у россии право заниматься ядерной энергетикой"

Шейтельман считает, что санкции не были введены из-за опасений, потому что росатом поставляет топливо для атомных станций по миру. И это обесточило бы многие страны.

Также, заметил он, россияне действительно могут устроить теракты на европейских атомных станциях и странах третьего мира, где они строят такие объекты. К тому же из-за нехватки западного оборудования, которое запретили бы поставлять, могли бы взрываться уже российские станции.

Политтехнолог выразил надежду, что решение о санкциях все же будет принято даже, когда война закончится.

Нужно забрать у россии право заниматься ядерной энергетикой, как это право забрали у Ирана, не позволив ему строить ядерные реакторы и обогащать уран,

– заявил Шейтельман.

Он добавил, что решение будет трудным. Но по результатам войны нужно отнять у россии право обогащать уран, поскольку она не оправдала доверия, когда мир позволил ей это делать.

Важно! Действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. В Энергоатоме отметили, что, несмотря на провокации врага, уровень радиации в Энергодаре все еще в норме.

Провокации россии на Запорожской АЭС: что известно

Весной оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию. российские захватчики превратили ее в военную базу.

6 августа российские военные едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива. А 11 августа оккупанты едва не попали в энергоблок на ЗАЭС.

13 августа оккупанты в очередной раз прибегли к провокациям на Запорожской АЭС. Из района парковой зоны в сторону атомной электростанции и промышленной территории велись обстрелы.

Также стало известно, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией.

18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил готовность возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию.

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