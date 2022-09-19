Росіяни переконують: можуть вдарити ядерною зброєю по Великій Британії та Німеччині. Такі твердження поширють росЗМІ.

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Погрози вдарити ядеркою по Берліну

Бити по Україні нібито не будуть, мовляв, росіянам там ще жити. А от німцям краще прислухатися, запевнив депутат російської думи андрій гурулєв. Мовляв, удар по Берліну викличе повний хаос та кінець держави взагалі.

Росіяни погрожують Великій Британії

Разом з тим прибічник путіна насміхається з застережень президента США Джо Байдена щодо застосування ядерної зброї. гурулєв переконаний: росію не покарають навіть після удару по Великій Британії.

Але якщо з Британських островів упродовж трьох хвилин зробити марсіанську пустелю тактичною оперативною зброєю, без задіяння стратегічного потенціалу, то, звичайно, можна п'яту статтю прийняти за кого? За марсіанську пустелю, якої вже не існує як держави? Ніякої відповіді не буде,

– цинічно зауважив гурулєв.

Зверніть увагу! 5 стаття статуту НАТО закріплює принцип колективної оборони. Напад на одного з членів альянсу є нападом на всіх його членів.

Світові лідери вимагають від росії припинити ядерний шантаж: останні новини

17 вересня президент США Джо Байден пригрозив путіну страшними наслідками, якщо той вирішить застосувати ядерну або хімічну зброю.

Глави держав занепокоєні ситуацією навколо Запорізької АЕС. 11 вересня путіну телефонував Макрон. Президент Франції вимагав вивести війська з території атомної електростанції та припинити війну.

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