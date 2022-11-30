Ядро атома как костлявая рука "русского мира": для чего Россия строит АЭС за границей

Российский Росатом строит во многих странах атомные электростанции за собственные средства, становится совладельцем и получает прибыль от продажи энергии. Зачем это Кремлю и при чем здесь муртад Путина – Кириенко.

Помимо тотальной коррупции и неэффективного использования средств одной из причин являются регулярные аукционы невиданной щедрости, которые проводятся "Росатомом". Эта компания по схеме беспроцентного государственного кредита активно возводит реакторы в Индии, Бангладеш, Турции и Китае. Какая польза России от таких проектов – проанализировал Юрий Мариняк на платформе IQ.

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Какая настоящая стоимость таких проектов

Применяется принцип BOO (build – own – operate, или "строй – владей – эксплуатируй"). "Росатом" строит в этих странах АЭС за собственные средства, становится совладельцем и получает прибыль от продаж электроэнергии на протяжении многих лет. Соглашение заключается без финансовых обязательств (или с минимальным участием) со стороны стран – будущих эксплуатантов АЭС, отмечает автор статьи.

Беларусь

Построенная на кредитные 10 миллиардов долларов АЭС, вблизи городка Островец, расположена всего в 53 километрах от Вильнюса. Это своего рода кульминация тщеславия для Лукашенко. Поскольку рядом нет никаких мощных промышленных объектов и развитой экономики в регионе – столько электричества Беларуси не нужно даже без санкций. А ЕС не покупает электроэнергию из-за диктаторского режима Лукашенко.



В Европе считают Белорусскую АЭС угрозой / eurasia.expert

Бангландеш и АЭС "Руппур"

Неспешными темпами ведется строительство двух блоков для нужд 160-миллионной страны суммарной стоимостью 13 миллиардов долларов.



АЭС "Росатома" в Бангладеш / nuclearasia.com

В Египте строится АЭС "Эль-Дабаа", реализация этого проекта будет стоить 30 миллиардов долларов – дорого, так как четыре реактора и сложная геология.



Египетская АЭС / фото Daily News Egypt

В июле министр иностранных дел Венгрии подтвердил, что Москва профинансирует проект достройки АЭС "Пакш", оцениваемый в 12,5 миллиарда евро, который предполагают осуществить на 80% за счет российского кредита.



АЭС "Пакш" в Венгрии / фото Hungary Today

Самое скандальное строительство АЭС "Аккую" в Турции – стоимость 20 миллиардов долларов

Как отмечает венгерское издание Telex , разрешение на строительство "Пакш" могло стать условием, при котором Россия согласилась дать Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа по льготной цене.

Детище Реджепа Таипа Эрдогана, которое должно немного приблизить его к славе Ататюрка. Первый блок планируют запустить в преддверии столетия основания Турецкой Республики. Это событие должно стать весомым предвыборным активом в 2023 году. И никакие трещины в фундаменте станции этому не помешают.



АЭС "Аккую" в Турции / фото Anadolu

Разборки между турецкими подрядчиками и Росатомом продолжаются годами. Соглашение подписано таким образом, что российскому бюджету придется платить за все: и за утилизацию радиоактивных отходов, и за обучение турецкого персонала в России, и за вывод реакторов из эксплуатации. Ликвидировать последствия аварии, если она произойдет, тоже придется за счет российских денег, и здесь сумма может оказаться нескончаемо большой.

О необходимости "мирного атома" уже также заявили Нигерия, Гана, Замбия, Марокко, Боливия.

То есть ядерные технологии будут плавно перетекать в страны, где понятия не имеют, что с ними делать, либо у которых существуют внутренние террористические группировки похожие на "Боко Харам", либо остаются нерешенными территориальные споры с соседями. А то, как систематически на пропагандистских каналах с легкостью предлагают распилить болгаркой тепловыделяющие урановые сборки ТВЭЛ и начинить их радиоактивным содержимым ракеты, очевидно, что мировой безопасности такое уверенности не придает.

Кстати, такую ценную и затратную "атомную" экспансию связывают с именем Сергея Кириенко, который с 2005 по 2016 год возглавлял Федеральное агентство по атомной энергии. Эта задумка хорошо укладывается в путинскую паранойю и породила идею использовать атомную энергетику как "вторую энергетическую палицу" для шантажа после "Газпрома". В то же время была разработана доктрина, согласно которой – атомная станция не просто энергетический объект, но и инструмент присутствия государства. Некое ядерное дополнение и продолжение идеи "русского мира".

Да, это тот же Кириенко – первый заместитель главы администрации Путина, который лично ревизировал подготовку к псевдореферендумам в Херсоне и Запорожье. Поговаривают, что его рассматривают как одного из преемников российского диктатора.