Документ, який Росія передала Україні на переговорах, не є "меморандумом", – речник МЗС

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська делегація передала українській так званий "меморандум". У ньому викладені вимоги Росії щодо припинення вогню та завершення війни.

Проте речник українського МЗС Георгій Тихий зазначає, що називати цей документ "меморандумом" некоректно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону.

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Що кажуть в МЗС про так званий російський "меморандум"

Речник МЗС закликав усі ЗМІ та журналістів "не грати в російську гру" та не називати документ, який Росія представила на переговорах, "меморандумом". Він пояснює, що це виключно російське бачення та пропозиції щодо завершення війни та припинення вогню.

Тому що меморандум передбачає, що дві сторони погоджуються на щось, а це конкретно їхнє бачення,

– каже Тихий.

Він зауважує, що Росія передала документ безпосередньо на зустрічі, тоді як Україна зробила це ще минулого тижня, щоб росіяни мали можливість ознайомитися з ним. На думку Тихого, таке ставлення Росії до переговорів демонструє несерйозність намірів країни-агресорки та бажання затягнути час.

За його словами, українська сторона дасть відповідну оцінку російському "меморандуму", яку зможуть побачити як партнери, так і громадськість. Проте для цього потрібен час.

Зауважимо, що у ЗМІ оприлюднили цинічний "меморандум" Росії. Серед вимог, зокрема, виведення українських військ з окупованих територій, зняття економічних санкцій, надання російській мові офіційного статусу та не тільки.