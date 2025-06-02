Документ, который Россия передала Украине на переговорах, не является "меморандумом", – спикер МИД
- Во время переговоров в Стамбуле российская делегация передала украинской так называемый "меморандум" с требованиями России о прекращении огня.
- Представитель украинского МИД Георгий Тихий отметил, что документ нельзя называть "меморандумом", поскольку это лишь российское видение и предложения.
- Тихий отметил, что Россия передала документ непосредственно на встрече, тогда как Украина сделала это раньше, что демонстрирует несерьезность намерений Кремля.
Во время переговоров в Стамбуле 2 июня российская делегация передала украинской так называемый "меморандум". В нем изложены требования России о прекращении огня и завершении войны.
Однако представитель украинского МИД Георгий Тихий отмечает, что называть этот документ "меморандумом" некорректно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в эфире телемарафона.
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Что говорят в МИД о так называемом российском "меморандуме"
Представитель МИД призвал все СМИ и журналистов "не играть в российскую игру" и не называть документ, который Россия представила на переговорах, "меморандумом". Он объясняет, что это исключительно российское видение и предложения по завершению войны и прекращения огня.
Потому что меморандум предусматривает, что две стороны соглашаются на что-то, а это конкретно их видение,
– говорит Тихий.
Он отмечает, что Россия передала документ непосредственно на встрече, тогда как Украина сделала это еще на прошлой неделе, чтобы россияне имели возможность ознакомиться с ним. По мнению Тихого, такое отношение России к переговорам демонстрирует несерьезность намерений страны-агрессора и желание затянуть время.
По его словам, украинская сторона даст соответствующую оценку российскому "меморандуму", которую смогут увидеть как партнеры, так и общественность. Однако для этого нужно время.
Заметим, что в СМИ обнародовали циничный "меморандум" России. Среди требований, в частности, вывод украинских войск с оккупированных территорий, снятие экономических санкций, предоставление русскому языку официального статуса и не только.