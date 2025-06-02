Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спілкування із журналістами, які цитує "РБК-Україна".

До теми Переговори у Стамбулі завершилися, готується новий обмін полоненими, – Зеленський

Як Зеленський висловився про "меморандум" Росії

Володимир Зеленський зазначив, що він сам поки що не бачив так званого російського "меморандуму" особисто. Однак про пункти документа йому розповіли партнери.

Але я від партнерів і партнерських розвідок отримав інформацію, що там може бути. Це дуже схоже на ультимативні речі Росії,

– додав президент.

Глава держави зауважив, що відкрито поділиться своєю думкою про "меморандум" країни-агресорки, коли його побачить сам.

До слова, раніше російські ЗМІ показали пункти так званого "меморандуму", який повезла у Стамбул делегація Кремля.

У документі міститься низка цинічних умов до України, серед яких є: повне виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей за 30 днів припинення вогню, міжнародне визнання Криму, Донбасу, Запорізької та Херсонської областей у складі Росії, нейтралітет України проведення виборів в Україні, а потім підписання мирного договору та інші вкрай цинічні та неприйнятні для нашої країни та світу.