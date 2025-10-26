Росія атакувала Кривий Ріг КАБом: у місті пошкоджено підприємство
- Росія атакувала Кривий Ріг КАБом, пошкодивши промислове підприємство, одна людина отримала поранення.
- ППО знищила КАБ, але уламки спричинили пожежу, яку вдалося погасити.
Росіяни продовжують атакувати українські міста. 26 жовтня вони вдарили КАБом по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області.
Внаслідок цього там пошкоджено підприємство. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Які наслідки удару по Кривому Розі?
О 14:21 Вілкул повідомив, що російські військові атакували Кривий Ріг КАБом, який був знищений ППО. Пожежу вже вдалося погасити. Проте внаслідок падіння уламків постраждало промислове підприємство. Окрім цього, одна людина постраждала, але її стан не важкий.
Російські атаки на Кривий Ріг: коротко про головне
Зранку в неділю, 26 жовтня, російська армія запустила керовані авіабомби на Кривий Ріг. У місті пролунав гучний вибух. Також гучні звуки чули в Павлограді, куди окупанти попередньо запустили ракету.
Тоді як вночі 17 жовтня Кривий Ріг опинився під атакою ударних дронів. Місцеві чули понад 10 вибухів. Внаслідок цього на території промислового підприємства сталося займання. Пошкоджена енергетична інфраструктура.
Окрім цього, 10 жовтня у місті через атаку було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, постраждали троє людей, двох з них госпіталізували.