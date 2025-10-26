Росія атакувала Кривий Ріг КАБом: у місті пошкоджено підприємство

Росіяни продовжують атакувати українські міста. 26 жовтня вони вдарили КАБом по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

Внаслідок цього там пошкоджено підприємство. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Які наслідки удару по Кривому Розі?

О 14:21 Вілкул повідомив, що російські військові атакували Кривий Ріг КАБом, який був знищений ППО. Пожежу вже вдалося погасити. Проте внаслідок падіння уламків постраждало промислове підприємство. Окрім цього, одна людина постраждала, але її стан не важкий.

Російські атаки на Кривий Ріг: коротко про головне