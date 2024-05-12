Чи становитиме для України загрозу авіабаза на Бєлгородщині

Росія втрачає літаки на полі бою, однак продовжує розбудовувати свою інфраструктуру. Зокрема, ворог зводить авіабазу за 75 кілометрів від наших кордонів.

На жаль, росіяни показують здатність не тільки вчитися новим методам ведення війни, але й розбудовувати власну інфраструктуру для вбивства українців. Так, вони вже закінчують зведення аеродрому в Бєлгородській області за 75 кілометрів від наших кордонів, мовиться у ексклюзивному тексті 24 Каналу.

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Вона не становить загрози

Після введення в експлуатацію вона навряд додасть росіянам нових спроможностей, оскільки опиниться під вогневим контролем Сил оборони.

Авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко зазначив, що будівництво аеродрому почалося ще у 2022-му, коли росіяни розраховували на зовсім інший перебіг бойових дій. Він пояснив, що відповідно до закладених параметрів, вони хочуть отримати оперативний аеродром зі злітно-посадковою смугою в 1 800 метрів.

Такі аеродроми будуються для того, щоб просунути фронтову авіацію ближче до району активних бойових дій, щоб не потрібно було годинами летіти. Судячи з усього, хочуть застосовувати з нього штурмовики Су-25,

– сказав експерт.

Водночас, за його словами, ми зможемо ударити по базі і з "Вільхи", і з безпілотників. Якщо перебити авіабазу десь посередині, то аеродром вийде з ладу до моменту усунення пошкджень.

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