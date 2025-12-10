Бо складно воювати за Донбас: Росія придумала, як інакше досягти військових цілей

На думку аналітиків ISW, Росія може не витримати подальших боїв за Донбас. Мова про ті території, які так часто лунають в якості розмінної монети, тобто про Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Що задумала Росія?

В Інституті вивчення війни задум Кремля називають когнітивною війною – це те, як досягти військових цілей у невійськовий спосіб. Для цього ворог представляє свою армію та економіку як такі, що неминуче здатні виграти війну на виснаження проти України.

Високопоставлені кремлівські чиновники, включаючи Путіна, агресивно пропагують перебільшені досягнення на полі бою та нібито силу і стійкість російської економіки. Ці багатогранні зусилля у когнітивній війні мають на меті підштовхнути Україну та Захід до поступок вимогам Росії зараз, під час переговорів, через страх посилення російських військових операцій у майбутньому,

– мовиться в статті.

Хоча ситуація неоднозначна, не виглядає так, що фронт в Україні посиплеться просто зараз. А російська економіка явно не в найкращій формі.

Росія не може досягти своїх цілей на полі бою, а тому тисне іншими методами. Під час промови 9 грудня Путін знову сказав, що хоче весь Донбас, який "завжди був російським", і що Україна – штучна держава. Але "чомусь" не сказав, чому ж Росія в 1990-х підписала низку договорів зі "штучною державою".

За пояс фортець на Донбасі (Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка) росіянам довелося б воювати два-три роки. Можливо, Росія не витримає таких битв, а тому хоче отримати ці території задурно.

Втім, не варто думати, що ворог зупиниться на Донбасі. Путін багато разів декларував, що саме існування України для нього є загрозою. Тож він піде далі, якщо зможе. І в цьому диктаторові має допомогти отримання Донбасу.

Російські війська з початку 2025 року захопили 0,77 відсотка території України, водночас зазнаючи непропорційно високих витрат на особовий склад. ISW отримала докази, які свідчать про те, що з 1 січня 2025 року російські війська захопили приблизно 4669 квадратних кілометрів,

– підкреслили аналітики.

Вони звернули увагу, що ресурси Росії не безмежні. Імовірно, призовом резервістів Путін прагне "дібрати" кількість солдатів, адже втрати окупантів дуже великі. Та це порушує суспільний договір, коли воювали переважно добровольці та частково мобілізовані.

Путін тисне руку Трампу на камеру, але веде свою гру

Sky News висловлювалися схожим чином. Там наголосили, що росіяни використовують мирні перемовини як ширму для подальшого просування на фронті – фактично дурять Трампа.