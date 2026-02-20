Росія планувала гучні вбивства в Україні: експрацівник СБУ пояснив задум ворога

Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що Росія планувала серію резонансних вбивств в Україні, про що повідомили в СБУ. Проросійським осередком ворога була Молдова, звідки зловмисники мали їхати в нашу країну.

Про це 24 Каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що протягом 4 років повномасштабного вторгнення Кремль не отримав від своїх спецслужб "достатніх результатів". Саме тому їм було важливо довести, що вони на щось спроможні.

Дивіться також Натяк Трампу, – політолог пояснив, чому Європа бойкотувала Раду миру

Навіщо Росія планувала гучні вбивства в Україні?

Відомо, що в ході спецоперації СБУ затримала керівника ворожого осередку. Ним виявився 34-річний рецидивіст з Молдови. Колишній працівник СБУ пояснив, що це не випадково – російські злочинці могли потрапити на територію України лише з Молдови. З території Росії це зробити неможливо, а з Європи – небезпечно для них.

Що їм потрібно? "Розмочити рахунок на табло". Минулого року росіяни вбили полковника СБУ Івана Воронича. Це було єдине гучне вбивство, яке вдалось здійснити ворогу в Україні за 4 роки,

– наголоси він.

Тим часом, за словами Ступака, дії СБУ на території Росії окупантам вже "по горло". Варто лише згадати операцію "Павутина" (знищення російської стратегічної авіації), вбивство російського генерала Ігоря Кириллова тощо.

"Кремль має велику образу, злість і ненависть. Там не розуміють, чому Україні вдається проводити такі дії, і їм – ні. Тому з Кремля був сигнал зробити хоч щось", – зауважив Ступак.

Зауважте! В СБУ повідомили, що спецслужбісти Росії хотіли використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні.

Він зазначив, що СБУ проводять дужу результативну та ефективну роботу. Однак недооцінювати росіян не можна – вони мають 100 тисяч працівників ФСБ, які можуть здійснювати замовні акції.

Колишній працівник СБУ додав, що зараз українці мають реагувати на сумнівні дії та бути обачними. Якщо ви бачите підозрілу особу, предмет чи діяльність – варто повідомити про це поліції або СБУ.

Деталі викриття планів Росії: