Россия планировала громкие убийства в Украине: экс-сотрудник СБУ объяснил замысел врага

Сегодня, 20 февраля, стало известно, что Россия планировала серию резонансных убийств в Украине, о чем сообщили в СБУ. Пророссийским центром врага была Молдова, откуда злоумышленники должны были ехать в нашу страну.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак, отметив, что в течение 4 лет полномасштабного вторжения Кремль не получил от своих спецслужб "достаточных результатов". Именно поэтому им было важно доказать, что они на что-то способны.

Зачем Россия планировала громкие убийства в Украине?

Известно, что в ходе спецоперации СБУ задержала руководителя вражеской ячейки. Им оказался 34-летний рецидивист из Молдовы. Бывший работник СБУ объяснил, что это не случайно – российские преступники могли попасть на территорию Украины только из Молдовы. С территории России это сделать невозможно, а из Европы – опасно для них.

Что им нужно? "Размочить счет на табло". В прошлом году россияне убили полковника СБУ Ивана Воронича. Это было единственное громкое убийство, которое удалось осуществить врагу в Украине за 4 года,

– подчеркни он.

Между тем, по словам Ступака, действия СБУ на территории России оккупантам уже "по горло". Стоит только вспомнить операцию "Паутина" (уничтожение российской стратегической авиации), убийство российского генерала Игоря Кириллова и тому подобное.

"Кремль имеет большую обиду, злость и ненависть. Там не понимают, почему Украине удается проводить такие действия, и им – нет. Поэтому из Кремля был сигнал сделать хоть что-то", – заметил Ступак.

Заметьте! В СБУ сообщили, что спецслужбисты России хотели использовать резонансные убийства для распространения панических настроений и дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине.

Он отметил, что СБУ проводят очень результативную и эффективную работу. Однако недооценивать россиян нельзя – они имеют 100 тысяч работников ФСБ, которые могут осуществлять заказные акции.

Бывший работник СБУ добавил, что сейчас украинцы должны реагировать на сомнительные действия и быть осмотрительными. Если вы видите подозрительное лицо, предмет или деятельность – стоит сообщить об этом полиции или СБУ.

