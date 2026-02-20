Об этом 24 Каналу рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак, отметив, что в течение 4 лет полномасштабного вторжения Кремль не получил от своих спецслужб "достаточных результатов". Именно поэтому им было важно доказать, что они на что-то способны.
Зачем Россия планировала громкие убийства в Украине?
Известно, что в ходе спецоперации СБУ задержала руководителя вражеской ячейки. Им оказался 34-летний рецидивист из Молдовы. Бывший работник СБУ объяснил, что это не случайно – российские преступники могли попасть на территорию Украины только из Молдовы. С территории России это сделать невозможно, а из Европы – опасно для них.
Что им нужно? "Размочить счет на табло". В прошлом году россияне убили полковника СБУ Ивана Воронича. Это было единственное громкое убийство, которое удалось осуществить врагу в Украине за 4 года,
– подчеркни он.
Между тем, по словам Ступака, действия СБУ на территории России оккупантам уже "по горло". Стоит только вспомнить операцию "Паутина" (уничтожение российской стратегической авиации), убийство российского генерала Игоря Кириллова и тому подобное.
"Кремль имеет большую обиду, злость и ненависть. Там не понимают, почему Украине удается проводить такие действия, и им – нет. Поэтому из Кремля был сигнал сделать хоть что-то", – заметил Ступак.
Заметьте! В СБУ сообщили, что спецслужбисты России хотели использовать резонансные убийства для распространения панических настроений и дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине.
Он отметил, что СБУ проводят очень результативную и эффективную работу. Однако недооценивать россиян нельзя – они имеют 100 тысяч работников ФСБ, которые могут осуществлять заказные акции.
Бывший работник СБУ добавил, что сейчас украинцы должны реагировать на сомнительные действия и быть осмотрительными. Если вы видите подозрительное лицо, предмет или деятельность – стоит сообщить об этом полиции или СБУ.
Детали разоблачения планов России:
- Основными "целями" оккупантов должны были стать украинские журналисты, общественные деятели, руководитель стратегического предприятия и военные Главного управления разведки Минобороны. За убийство злоумышленникам обещали вознаграждение до 100 тысяч долларов США.
- Россия планировала или расстреливать в притык, или готовить подрывы, в частности, автомобилей.
- СБУ провели обыски у задержанных. Во время них было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, боевые гранаты и средства связи.