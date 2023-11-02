Росія не досягає поставленої мети: чому за всяку ціну агресор намагається оточити Авдіївку

Росія вже понад місяць концентрує свої сили довкола Авдіївки, розташованої за кільканадцять кілометрів від Донецька. Намагаючись атакувати, агресор зазнає чималих втрат, що свідчить про те, що штурм міста має не лише воєнні цілі.

Такою думкою із 24 Каналом поділився військовий оглядач Денис Попович. Він припускає, що бажання Росії загарбати нові території на Донеччині пов'язане із прагненням Путіна примусити Україну до мирних переговорів.

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Мета російського наступу на Авдіївку

Росія зібрала на Авдіївському напрямку 40 тисяч військових, перекинувши на нього додаткові сили з інших ділянок фронту. Мета агресора – оточити місто й українське угруповання, що його обороняє.

"Загроза оточення Авдіївки справді є. Немає сенсу вдягати рожеві окуляри. Однак Сили оборони не дають ворогу суттєво просунутись вперед і досягнути своєї мети", – зазначив Попович.

Денис Попович про ситуацію на полі бою: дивіться відео

Оточення Авдіївки є політичним завданням, яке поставило командування перед російською армією. Агресор сподівається, що гіпотетична "перемога" може дати їм козир для наближення перемовин про замороження війни.

Україна чітко оголошувала і навіть закріпила законодавчо, що не вестиме перемовини з Росією , допоки нею керуватиме Владімір Путін. Нещодавно принциповість цього підходу підтвердив також Олексій Данілов.

Зараз Росія здатна лише на те, щоб переслідувати якісь локальні цілі. Вона не спроможна вести широкі наступальні дії задля захоплення великих українських міст, і змушена задовольнитися лише спробами виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Хронологія російського наступу