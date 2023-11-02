Россия не достигает поставленной цели: почему агрессор любой ценой пытается окружить Авдеевку
Россия уже более месяца концентрирует свои силы вокруг Авдеевки, расположенной в нескольких километрах от Донецка. Пытаясь атаковать, агрессор несет значительные потери, что свидетельствует о том, что штурм города имеет не только военные цели.
Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный обозреватель Денис Попович. Он предполагает, что желание России захватить новые территории в Донецкой области связано со стремлением Путина принудить Украину к мирным переговорам.
Смотрите также Бойцы ГУР уничтожили редкую радиорелейную станцию: эпические кадры потерь врага
Цель российского наступления на Авдеевку
Россия собрала на Авдеевском направлении 40 тысяч военных, перекинув на него дополнительные силы из других участков фронта. Цель агрессора – окружить город и обороняющую его украинскую группировку.
"Угроза окружения Авдеевки действительно есть. Нет смысла одевать розовые очки. Однако Силы обороны не дают врагу существенно продвинуться вперед и достичь своей цели", – отметил Попович.
Денис Попович о ситуации на поле боя: смотрите видео
Окружение Авдеевки является политической задачей, поставившей командование перед российской армией. Агрессор надеется, что гипотетическая "победа" может дать им козырь для приближения переговоров о заморозке войны.
Сейчас Россия способна лишь преследовать какие-то локальные цели. Она не способна вести широкие наступательные действия для захвата крупных украинских городов и вынуждена удовлетвориться только попытками выхода на административные границы Донецкой области.
Хронология российкого наступления
- Агрессор пошел вперед на северном фланге Авдеевки 10 октября, однако понес немалые потери в технике и живой силе, после чего был вынужден перегруппироваться.
- По состоянию на конец октября активность оккупантов на этом направлении несколько снизилась, однако, по словам главы местной МВА, Россия готовится к новому штурму.
- В контексте мирных переговоров с Украиной в стране-агрессорке нет единства, но усталость от войны достаточно ощутима. Так, более 50% россиян, согласно опрос Левада-Центра, хотели бы завершение войны, однако лишь 34% готовы для этого уступить оккупированные Россией территории.