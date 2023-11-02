Россия не достигает поставленной цели: почему агрессор любой ценой пытается окружить Авдеевку

Россия уже более месяца концентрирует свои силы вокруг Авдеевки, расположенной в нескольких километрах от Донецка. Пытаясь атаковать, агрессор несет значительные потери, что свидетельствует о том, что штурм города имеет не только военные цели.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный обозреватель Денис Попович. Он предполагает, что желание России захватить новые территории в Донецкой области связано со стремлением Путина принудить Украину к мирным переговорам.

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Цель российского наступления на Авдеевку

Россия собрала на Авдеевском направлении 40 тысяч военных, перекинув на него дополнительные силы из других участков фронта. Цель агрессора – окружить город и обороняющую его украинскую группировку.

"Угроза окружения Авдеевки действительно есть. Нет смысла одевать розовые очки. Однако Силы обороны не дают врагу существенно продвинуться вперед и достичь своей цели", – отметил Попович.

Денис Попович о ситуации на поле боя: смотрите видео

Окружение Авдеевки является политической задачей, поставившей командование перед российской армией. Агрессор надеется, что гипотетическая "победа" может дать им козырь для приближения переговоров о заморозке войны.

Украина четко объявляла и даже закрепила законодательно, что не будет вести переговоры с Россией , пока ею будет руководить Владимир Путин. Недавно принципиальность этого подхода подтвердил Алексей Данилов.

Сейчас Россия способна лишь преследовать какие-то локальные цели. Она не способна вести широкие наступательные действия для захвата крупных украинских городов и вынуждена удовлетвориться только попытками выхода на административные границы Донецкой области.

Хронология российкого наступления