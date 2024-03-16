Є низка чинників: у ЗСУ відреагували на заяви про "ймовірний наступ" Росії влітку

Наступ російських військовий, який розпочався узимку торік, триває й досі. Зараз українські військові стримують натиск ворога. Однак з'явилося припущення, що росіяни вже можуть готувати наступальну операцію влітку.

Так, аналітики ISW стверджують, що росіяни продовжуватимуть локальні бої навесні, а влітку розпочнуть новий наступ. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу пояснив, чи справді варто довіряти подібним заявам.

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"Наступ Росії" влітку

В Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська, ймовірно, продовжать наступальні дії, щоб дестабілізувати українські оборонні лінії навесні 2024 року. При цьому ворог нібито також готується до нової наступальної операції влітку.

Водночас варто додати, що росіяни ще не закінчили наступ, який розпочали взимку. Зараз вони його "стишили", але не припинили. Йде перегрупування сил та засобів, підтягування стратегічних резервів для того, щоб витримувати інтенсивність дій, які проводять по лінії фронту з урахуванням політичних викликів у самій Росії,

Інститут вивчення війни опираються на інформацію, яку мають у доступі зараз. Спираючись на цю інформацію, вони можуть проводити аналіз майбутніх подій з урахуванням теперішніх. Вони не мають достовірної інформації про кількість озброєння ворога, їхні технічні спроможності, фінанси, плани тощо,

– зауважив Іван Тимочко.

Тож фактично аналітики ISW можуть опиратися лише на заяви російських, українських чи міжнародних політиків та на інформацію, яка є у відкритому доступі.

"Вони зараз роблять таку оцінку подій, я впевнений, без урахування залучення додаткової авіації від країн НАТО. Їм важко спрогнозувати кількість снарядів, яку ми можемо отримувати. Ще два місяці тому про те, що Чехія допоможе знайти для України мільйон снарядів, ніхто не говорив. А це істотно вплинуло та впливатиме на перебіг подій на фронті", – наголосив Тимочко.

Важливим фактором також є прийняття законопроєкту про мобілізацію, проте, коли його ухвалять поки невідомо напевне. Це також запустить багато механізмів, які зараз не працюють чи працюють не на повну.

Крім того, зараз Україна активно працює над ураженнями нафтопереробних заводів у Росії, що також дуже суттєво впливає на її можливості та економічний потенціал.

Що ще вплине на здатність ворога наступати

Фактор, який безпосередньо впливатиме на можливості Росії на полі бою, – мобілізаційний ресурс. Зараз у Росії триває прихована мобілізація, однак припускають, що після завершення так званих виборів, Владімір Путін оголосить про проведення загальної мобілізації.

Чи зможе Путін провести масштабну мобілізацію без серйозних протестів, якщо навіть перед початком виборів він цього зробити не зміг? Наскільки їм вдасться навчити, підготувати, забезпечити технікою та офіцерським складом росіян – це велике питання,

– зазначив Тимочко.

До того ж іншими чинниками, які вплинуть на те, чи зможуть росіяни перейти до масштабного наступу влітку чи восени, є:

поставки зброї для України від іноземних партнерів, їхній масштаб;

завершення будівництва фортифікаційних споруд;

удари українських спецслужб по Чорноморському флоту, Кримському мосту тощо;

позиція міжнародних лідерів щодо війни в Росії проти України.

"Де гарантія, що окрім Курської та Бєлгородської області не запалають у бойових діях й інші? Банально, на їхню спробу наступу впливатимуть і погодні умови на той час. Тому прогнозувати на такий далекий проміжок можна, але будь-який чинник, що зміниться, може зірвати наступ російської армії, а може вплинути й проти нас", – пояснив Тимочко.

Тож Інститут вивчення війни фактично прогнозує події, беручи за основу нинішній стан речей. Однак щоденно ситуація на полі бою, в Україні, Росії та на міжнародній арені змінюється. Тож довгострокові прогнози ISW можуть бути неточними.

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