Про це йдеться в актуальному звіті Інституту вивчення війни (ISW). При цьому аналітики зазначали, що вирішальну роль у здатності ЗСУ утримувати позиції у найближчі місяці, відіграє допомога від країн Заходу.

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"Російські сили спробують зберегти темпи своїх наступальних операцій по всій лінії фронту, щоб перешкодити українським військам стабілізувати свої оборонні лінії", – ідеться у звіті.

Росія використовуватиме ініціативу

Аналітики також вважють, що росіяни продовжать використовувати переваги ініціативи на всьому театрі військових дій.

Російські війська намагитимуться здійснити переоцінку своїх наступальних зусиль навесні та влітку, ймовірно, сподіваючись скористатися можливими слабкими місцями в обороні України,

– додають фахівці.

Зазначають, що російська армія може спробувати зберегти темп своїх наступальних операцій із будь-якими втратами, аби скористатися нестачею техніки у ЗСУ до того, як до України прибуде допомога від партнерів у сфері безпеки.

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