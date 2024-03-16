Есть ряд факторов: в ВСУ отреагировали на заявления о "вероятном наступлении" России летом

Наступление российских военный, которое началось зимой прошлого года, продолжается до сих пор. Сейчас украинские военные сдерживают натиск врага. Однако появилось предположение, что россияне уже могут готовить наступательную операцию летом.

Так, аналитики ISW утверждают, что россияне будут продолжать локальные бои весной, а летом начнут новое наступление. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, действительно ли стоит доверять подобным заявлениям.

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"Наступление России" летом

В Институте изучения войны сообщили, что российские войска, вероятно, продолжат наступательные действия, чтобы дестабилизировать украинские оборонительные линии весной 2024 года. При этом враг якобы также готовится к новой наступательной операции летом.

В то же время стоит добавить, что россияне еще не закончили наступление, которое начали зимой. Сейчас они его "замедлили", но не прекратили. Идет перегруппировка сил и средств, подтягивание стратегических резервов для того, чтобы выдерживать интенсивность действий, которые проводят по линии фронта с учетом политических вызовов в самой России,

Институт изучения войны опираются на информацию, которую имеют в доступе сейчас. Опираясь на эту информацию, они могут проводить анализ будущих событий с учетом нынешних. Они не имеют достоверной информации о количестве вооружения врага, их технические возможности, финансы, планы и тому подобное,

– отметил Иван Тимочко.

Поэтому фактически аналитики ISW могут опираться только на заявления российских, украинских или международных политиков и на информацию, которая есть в открытом доступе.

"Они сейчас делают такую оценку событий, я уверен, без учета привлечения дополнительной авиации от стран НАТО. Им трудно спрогнозировать количество снарядов, которое мы можем получать. Еще два месяца назад о том, что Чехия поможет найти для Украины миллион снарядов, никто не говорил. А это существенно повлияло и будет влиять на ход событий на фронте", – отметил Тимочко.

Важным фактором также является принятие законопроекта о мобилизации, однако, когда его примут пока неизвестно наверняка. Это также запустит много механизмов, которые сейчас не работают или работают не на полную.

Кроме того, сейчас Украина активно работает над поражениями нефтеперерабатывающих заводов в России, что также очень существенно влияет на ее возможности и экономический потенциал.

Что еще повлияет на способность врага наступать

Фактор, который непосредственно будет влиять на возможности России на поле боя, – мобилизационный ресурс. Сейчас в России продолжается скрытая мобилизация, однако предполагают, что после завершения так называемых выборов, Владимир Путин объявит о проведении всеобщей мобилизации.

Сможет ли Путин провести масштабную мобилизацию без серьезных протестов, если даже перед началом выборов он этого сделать не смог? Насколько им удастся научить, подготовить, обеспечить техникой и офицерским составом россиян – это большой вопрос,

– отметил Тимочко.

К тому же другими факторами, которые повлияют на то, смогут ли россияне перейти к масштабному наступлению летом или осенью, являются:

поставки оружия для Украины от иностранных партнеров, их масштаб;

завершение строительства фортификационных сооружений;

удары украинских спецслужб по Черноморскому флоту, Крымскому мосту и т.д;

позиция международных лидеров относительно войны в России против Украины.

"Где гарантия, что кроме Курской и Белгородской области не загорятся в боевых действиях и другие? Банально, на их попытку наступления будут влиять и погодные условия на то время. Поэтому прогнозировать на такой далекий промежуток можно, но любой фактор, что изменится, может сорвать наступление российской армии, а может повлиять и против нас", – объяснил Тимочко.

Поэтому Институт изучения войны фактически прогнозирует события, беря за основу нынешнее положение вещей. Однако ежедневно ситуация на поле боя, в Украине, России и на международной арене меняется. Поэтому долгосрочные прогнозы ISW могут быть неточными.

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