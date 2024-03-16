Так, аналитики ISW утверждают, что россияне будут продолжать локальные бои весной, а летом начнут новое наступление. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, действительно ли стоит доверять подобным заявлениям.

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"Наступление России" летом

В Институте изучения войны сообщили, что российские войска, вероятно, продолжат наступательные действия, чтобы дестабилизировать украинские оборонительные линии весной 2024 года. При этом враг якобы также готовится к новой наступательной операции летом.

В то же время стоит добавить, что россияне еще не закончили наступление, которое начали зимой. Сейчас они его "замедлили", но не прекратили. Идет перегруппировка сил и средств, подтягивание стратегических резервов для того, чтобы выдерживать интенсивность действий, которые проводят по линии фронта с учетом политических вызовов в самой России,

Институт изучения войны опираются на информацию, которую имеют в доступе сейчас. Опираясь на эту информацию, они могут проводить анализ будущих событий с учетом нынешних. Они не имеют достоверной информации о количестве вооружения врага, их технические возможности, финансы, планы и тому подобное,

– отметил Иван Тимочко.

Поэтому фактически аналитики ISW могут опираться только на заявления российских, украинских или международных политиков и на информацию, которая есть в открытом доступе.

"Они сейчас делают такую оценку событий, я уверен, без учета привлечения дополнительной авиации от стран НАТО. Им трудно спрогнозировать количество снарядов, которое мы можем получать. Еще два месяца назад о том, что Чехия поможет найти для Украины миллион снарядов, никто не говорил. А это существенно повлияло и будет влиять на ход событий на фронте", – отметил Тимочко.

Важным фактором также является принятие законопроекта о мобилизации, однако, когда его примут пока неизвестно наверняка. Это также запустит много механизмов, которые сейчас не работают или работают не на полную.

Кроме того, сейчас Украина активно работает над поражениями нефтеперерабатывающих заводов в России, что также очень существенно влияет на ее возможности и экономический потенциал.

Что еще повлияет на способность врага наступать

Фактор, который непосредственно будет влиять на возможности России на поле боя, – мобилизационный ресурс. Сейчас в России продолжается скрытая мобилизация, однако предполагают, что после завершения так называемых выборов, Владимир Путин объявит о проведении всеобщей мобилизации.

Сможет ли Путин провести масштабную мобилизацию без серьезных протестов, если даже перед началом выборов он этого сделать не смог? Насколько им удастся научить, подготовить, обеспечить техникой и офицерским составом россиян – это большой вопрос,

– отметил Тимочко.

К тому же другими факторами, которые повлияют на то, смогут ли россияне перейти к масштабному наступлению летом или осенью, являются:

поставки оружия для Украины от иностранных партнеров, их масштаб;

завершение строительства фортификационных сооружений;

удары украинских спецслужб по Черноморскому флоту, Крымскому мосту и т.д;

позиция международных лидеров относительно войны в России против Украины.

"Где гарантия, что кроме Курской и Белгородской области не загорятся в боевых действиях и другие? Банально, на их попытку наступления будут влиять и погодные условия на то время. Поэтому прогнозировать на такой далекий промежуток можно, но любой фактор, что изменится, может сорвать наступление российской армии, а может повлиять и против нас", – объяснил Тимочко.

Поэтому Институт изучения войны фактически прогнозирует события, беря за основу нынешнее положение вещей. Однако ежедневно ситуация на поле боя, в Украине, России и на международной арене меняется. Поэтому долгосрочные прогнозы ISW могут быть неточными.

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