Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В сети уже опубликовали и "яркие" видео.
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"Беспилотники атаковали сразу два предприятия в Самарской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар.
"Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте работают оперативные службы", – добавляют россияне.
При этом другое предприятие, которое подверглось атаке дронов – это Новокуйбышевский НПЗ. Там тоже начался пожар, но его уже потушили.
Местная администрация Сызрани подтвердила информацию о пожаре, там традиционно говорят, что пострадавших в результате "атаки" – нет.
"Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Персонал предприятия эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", – сообщили в администрации.
В телеграм-каналах пишут также, что НПЗ принадлежит "Роснефти".
"В Сызрани горит местный НПЗ "Роснефти" после атаки беспилотника. Снова под атакой АВТ-6, как говорит автор одного из видео. Это установка из двух ректификационных колонн – сердце завода, где и перерабатывается нефть", – говорится в сообщении.
Атаки на НПЗ являются частыми
- Несколько дней назад беспилотники атаковали нефтезавод в Рязани. Возник пожар.
- Днем ранее дроны также атаковали российские города. Под ударом оказалась нефтебаза и НПЗ.
- Это достаточно хорошие новости для Украины, ведь, как объяснили в ГУР, взрывы на нефтебазах России сдерживают поставки топлива российским оккупантам в Украине.