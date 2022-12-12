Різні види "бавовни" можуть допомогти, – Повітряні сили про загрозу постачання іранських ракет

Росія відчайдушно прагне отримати іранські балістичні ракети через серйозні втрати власного арсеналу. Ця зброя є небезпечною бодай тому, що в України немає засобів для їхнього збиття.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного телемарафону. Однак, за його словами, є те, що може перешкодити ворогу та його намірам.

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Чи отримала Росія ракети від Ірану

Юрій Ігнат відзначив, що зараз у Повітряних сил немає інформації, чи іранські ракети Zolfaghar та Fateh уже є в Росії. Однак, що відомо точно, то це те, що країна-агресор прагне будь-яким способом їх отримати.

Є лише інформація в ЗМІ, що Росія прагне їх отримати будь-яким способом. Їм вони (іранські ракети – 24 канал) потрібні. "Іскандерів" залишилося мало. Можливо, підкреслюю, є проблеми з виробництвом, а, можливо, не можуть доробляти в необхідній кількості так, щоб завезти, поповнити ті запаси, які вони вже використали. Майже всі вони і використані. Вони вже за "НЗ" залізли,

– зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил відзначив, що іранські балістичні ракети можуть доповнити запаси балістичних ракет, які Росія прагне мати. У цьому контексті Юрій Ігнат нагадав, що Україна, станом на сьогодні, не має засобів для перехоплення балістичних ракет. Однак не все втрачено – ці ракети можна знищувати "на старті" і допомогти цьому може вже легендарна "бавовна".

Найефективніший метод знищення цих ракет, це все ж таки на старті, там де вони знаходяться. Різні види "бавовни" можуть допомогти знищити ці ракети,

– підкреслив Ігнат.

Росія хоче купити балістичні ракети в Ірану

Ще на початку листопада речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія вже домовилася про купівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 кілометрів.

У Вашингтоні намагаються цьому перешкодити. Зокрема 13 листопада США в Оманській затоці затопили іранське судно з великою партією вибухівки для балістичних ракет. На судні було 4 члени єменського екіпажу і ще 100 тонн добрива сечовини. Остання використовується як у сільському господарстві, так і для створення вибухівки.

Однак загроза того, що Росія може отримати ці ракети, на жаль, досі є. Зокрема цьому може посприяти наполегливе бажання отримати цю зброю для ударів по Україні на тлі того, що власні запаси балістичних ракет у країни-агресорки закінчуються.