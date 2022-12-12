Различные виды "хлопка" могут помочь, – Воздушные силы об угрозе поставки иранских ракет

Россия отчаянно стремится получить иранские баллистические ракеты из-за серьезных потерь собственного арсенала. Это оружие опасно хотя бы потому, что у Украины нет средств для их сбития.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Однако, по его словам, есть то, что может помешать врагу и его намерениям.

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Получила ли Россия ракеты от Ирана

Юрий Игнат отметил, что сейчас у Воздушных сил нет информации, есть ли иранские ракеты Zolfaghar и Fateh уже в России. Однако, что известно точно, это то, что страна-агрессор стремится любым способом их получить.

Есть только информация в СМИ, что Россия стремится получить их любым способом. Им они (иранские ракеты – 24 канал) нужны. "Искандеров" осталось мало. Возможно, подчеркиваю, есть проблемы с производством, а возможно не могут дорабатывать в необходимом количестве так, чтобы завезти, пополнить те запасы, которые они уже использовали. Практически все они и использованы. Они уже за "НЗ" залезли,

– отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что иранские баллистические ракеты могут дополнить запасы баллистических ракет, которые Россия стремится иметь. В этом контексте Юрий Игнат напомнил, что Украина, по состоянию на сегодняшний день, не имеет средств для перехвата баллистических ракет. Однако не все потеряно – эти ракеты можно уничтожать "на старте" и помочь этому может уже легендарный "хлопок".

Самый эффективный метод уничтожения этих ракет, это все же на старте, где они находятся. Различные виды "хлопка" могут помочь уничтожить эти ракеты,

– подчеркнул Игнат.

Россия хочет купить баллистические ракеты у Ирана

Еще в начале ноября спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия уже договорилась о покупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 километров.

В Вашингтоне пытаются этому помешать. В частности, 13 ноября США в Оманском заливе затопили иранское судно с большой партией взрывчатки для баллистических ракет. На судне находились 4 члена йеменского экипажа и еще 100 тонн удобрения мочевины. Последняя используется как в сельском хозяйстве, так и для создания взрывчатки.

Однако угроза того, что Россия может получить эти ракеты, к сожалению, до сих пор есть. В частности, этому может помочь настойчивое желание получить это оружие для ударов по Украине на фоне того, что собственные запасы баллистических ракет у страны-агрессорки заканчиваются.