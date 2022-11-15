Про перехоплення риболовецького судна, що контрабандою перевозило вибухівку з Ірану вздовж Оманської затоки, повідомив 5 флот Військово-морських сил США.

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На борту судна виявили понад 70 тонн перхлорату амонію

Повідомляється, що цей маршрут використовується для перевезення зброї єменським угрупованням хуситів. На борту судна виявили понад 70 тонн перхлорату амонію, який зазвичай використовується для створення ракет та ракетного палива і вибухових речовин.

Віцеадмірал Бред Купер, командувач Центрального командування ВМС США, 5 флоту США та Об'єднаних морських сил розповів, що виявленого вибухового матеріалу достатнього, щоб зарядити більше десятка балістичних ракет середньої дальності залежно від розміру.

На судні було 4 члени єменського екіпажу і ще 100 тонн добрива сечовини. Остання використовується як у сільському господарстві, так і для створення вибухівки.

Американські військові затопили судно 13 листопада в Оманській затоці, оскільки воно було "загрозою для комерційного судноплавства". Екіпаж судна був переданий береговій охороні Ємену.

Росія купує іранські балістичні ракети

Росія через війну проти України опинилася в ізоляції, тому вимушено звернулася по військову допомогу до Ірану. Окрім безпілотників, Кремль домовляється з Тегераном про купівлю балістичних ракет.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія вже домовилася про купівлю балістичних ракет. Йдеться про ракети з дальністю 300 та 700 кілометрів.

На жаль, з балістикою в України немає ефективних засобів боротьби, крім їх фізичного знищення ще на стадії запуску. Представник ГУР МО Вадим Скібіцький заявляв, що в жовтні росіяни запустили 25 "Іскандерів" – Україна змогла перехопити лише 3.

Водночас радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Іран, ймовірно, зупинив постачання зброї до Росії. Причиною цього міг стати тиск Заходу на Тегеран.

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