Що означає договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" для Росії та КНДР

18 червня Владімір Путін прибув до столиці КНДР Пхеньян, де зустрівся з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином. Попереднього разу він тут був 24 роки тому. Обидві країни наразі перебувають під санкціями та хочуть розширити співпрацю.

Політолог Андрій Вігірінський озвучив 24 Каналу, що, вірогідно, проводячи аналогію з документом, який Росія підписала також з Китаєм, таке партнерство торкатиметься питань, які стосуються не лише продовольчої безпеки чи цілей сталого розвитку.

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На думку політолога, така угода стосуватиметься в тому числі спільних позицій на міжнародній арені.

З формального погляду, вони в Росії та КНДР до певної міри схожі, просто розмір країн з позиції економіки різний,

– зазначив Вігірінський.

Обидві країни перебувають під санкціями

Вігірінський нагадав, що Північна Корея перебуває під всеосяжними санкціями Ради Безпеки ООН, які, до речі, підтримали у 2016 році і Росія, і Китай. Ці країни зараз удають, що про це забули. Росія так само сьогодні перебуває під санкціями, але індивідуальними, тобто окремих країн.

"Вже є певна група держав, на яких такі санкції накладено: Іран, Північна Корея, Росія. Дивлячись в майбутнє, до цих країн поступово шляхом рестрикцій, які набирають оберти та, як можна прогнозувати зі спільного комюніке країн G7, доєднається ще й Китай", – підсумував Вігірінський.