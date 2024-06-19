Політолог Андрій Вігірінський озвучив 24 Каналу, що, вірогідно, проводячи аналогію з документом, який Росія підписала також з Китаєм, таке партнерство торкатиметься питань, які стосуються не лише продовольчої безпеки чи цілей сталого розвитку.

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На думку політолога, така угода стосуватиметься в тому числі спільних позицій на міжнародній арені.

З формального погляду, вони в Росії та КНДР до певної міри схожі, просто розмір країн з позиції економіки різний,

– зазначив Вігірінський.

Обидві країни перебувають під санкціями

Вігірінський нагадав, що Північна Корея перебуває під всеосяжними санкціями Ради Безпеки ООН, які, до речі, підтримали у 2016 році і Росія, і Китай. Ці країни зараз удають, що про це забули. Росія так само сьогодні перебуває під санкціями, але індивідуальними, тобто окремих країн.

"Вже є певна група держав, на яких такі санкції накладено: Іран, Північна Корея, Росія. Дивлячись в майбутнє, до цих країн поступово шляхом рестрикцій, які набирають оберти та, як можна прогнозувати зі спільного комюніке країн G7, доєднається ще й Китай", – підсумував Вігірінський.