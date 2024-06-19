Что означает договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" для России и КНДР

18 июня Владимир Путин прибыл в столицу КНДР Пхеньян, где встретился с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. В прошлый раз он здесь был 24 года назад. Обе страны сейчас находятся под санкциями и хотят расширить сотрудничество.

Политолог Андрей Вигиринский озвучил 24 Каналу, что, вероятно, проводя аналогию с документом, который Россия подписала также с Китаем, такое партнерство будет касаться вопросов, касающихся не только продовольственной безопасности или целей устойчивого развития.

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По мнению политолога, такое соглашение будет касаться в том числе общих позиций на международной арене.

С формальной точки зрения, они у России и КНДР в определенной степени похожи, просто размер стран с позиции экономики разный,

– отметил Вигиринский.

Обе страны находятся под санкциями

Вигиринский напомнил, что Северная Корея находится под всеобъемлющими санкциями Совета Безопасности ООН, которые, кстати, поддержали в 2016 году и Россия, и Китай. Эти страны сейчас делают вид, что об этом забыли. Россия так же сегодня находится под санкциями, но индивидуальными, то есть отдельных стран.

"Уже есть определенная группа государств, на которых такие санкции наложены: Иран, Северная Корея, Россия. Глядя в будущее, к этим странам постепенно путем рестрикций, которые набирают обороты и, как можно прогнозировать из совместного коммюнике стран G7, присоединится еще и Китай", – подытожил Вигиринский.