Купують людський матеріал та закидають фронт: у Кремлі мають два дедлайни щодо війни

Російська армія зазнає важких втрат, а тому окупанти змушені використовувати тактику "візьми позицію або помри". Внаслідок цього серед російських військових розповсюджене дезертирство.

Експерт "Національного інституту стратегічних досліджень" Олексій Їжак розповів 24 Каналу, що не є новиною ставлення російської влади до своїх громадян – вони для неї нічого не значать. Єдине чого вона боїться – соціального вибуху, проте напевно Кремль сподівається, що ще має час та людський ресурс для того, щоб здійснити свої плани.

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Потрібно перемир'я

Росія має "протриматись" до двох дедлайнів: президентських виборів у Росії – в березні 2024 року та у США – у листопаді.

До виборів в Росії окупантам потрібно отримати якийсь результат, а це перемога, яка означає відмову України від бойових дій та перемир'я на тій лінії бойових дій, яка є.

"Далі росіянам будь за що потрібно дотягнути це перемир'я до президентських виборів у Сполучених Штатах. Потім вони сподіваються на тлі геополітичних змін легалізувати територіальні захоплення в новій міжнародній системі", – зауважив експерт "Національного інституту стратегічних досліджень".

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Грають в "лотерею"

Водночас підґрунтя для соціального вибуху потроху формується в Росії. Дружини мобілізованих, чиї чоловіки вже понад 20 місяців не повертаються додому, проводять мітинги з вимогою ротації на фронті.

Наразі російській владі ймовірно вдасться стримати цей протестний рух, адже вона має гроші, щоб платити військовим.

Владімір Путіна напевно розкрив свою "кубишку" і платить "гробові" гроші в такому обсязі, що люди готові до того, щоб хтось в родині помер, щоб отримати кошти. Люди грають в цю "лотерею" та розраховують в ній виграти: піти на фронт та заробити дійсно великі гроші,

– зазначив Олексій Їжак.

Росія виплачує великі гроші військовим, тому що не наважилась на мобілізацію, яка для неї є соціально небезпечною. Саме тому влада купує людський матеріал та закидають його на фронт. Поки вони здатні платити, люди будуть воювати. А там, де виникають проблеми з виплатами, наголосив він, вибухають протести.

Росіяни продовжують зазнавати втрат

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що окупанти зазнають серйозних втрат, однак продовжують відправляти на штурми своїх вояк.

За його словами, російське командування запровадило нову тактику – "візьми позицію або помри". Також проти військових діють загороджувальні загони та застосовують фізичну силу і подекуди навіть розстріли.

Водночас за минулий тиждень окупанти втратили 7020 бійців. Також Силами оборони було знищено 711 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Крім того, за минулу добу було ліквідовано 640 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення – 319 210 російських загарбників.