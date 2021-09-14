Росія має інтерес, – міжнародний аналітик розповів про майбутнє Афганістану

14 вересня 2021 , 18:08
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Джерело:

24 канал

У "Талібану" не дуже багато варіантів серед авторитарних режимів, з ким можна підтримувати відносини. Зокрема бойовики заявили про співпрацю з Китаєм.

Держава теж неофіційно визнала, що дійсно вкладатиме в економіку Афганістану. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Таліби співпрацюватимуть з Китаєм і Росією

Він зауважив, що, крім цього, досі на рівні з Китаєм у Кабулі працює російське посольство.

Це нам не двозначно натякає, що Росія має свій певний інтерес в цьому режимі,
– наголосив Краєв.

Також, як сказав експерт, є Пакистан. Наразі держава не знає, як працювати з талібами. Адже від уряду не було жодної реакції. Водночас бойовики можуть і там мати зв'язки.

Довідка. В  захопленому Афганістані досі є 3 посольства  – Росії, Китаю та Пакистану. 

Крім цього, "Талібан" ймовірно підтримуватиме відносини з організаціями, зі схожими поглядами на "ІДІЛ". Вони можуть стати міжнародними союзниками талібів.

Аналітик розповів про майбутнє Афганістану: дивіться відео

Ситуація в Афганістані: останні новини

  • З провінції Панджшер, яка найдовше чинила опір талібам, надходять повідомлення про страту мирних жителів.
  • Організація Об'єднаних Націй збирає гроші на гуманітарну допомогу Афганістану і попереджає про загрозу голоду.
  • Так звана "влада" країни продовжує посилювати обмеження та заборони для жінок.
  • "Талібан" запросив на інавгурацію свого уряду предста 6 країн: Росію, Китай, Пакистан, Туреччину, Катар, Іран.
Автор: Анастасія Мигидюк