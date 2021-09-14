Росія має інтерес, – міжнародний аналітик розповів про майбутнє Афганістану

У "Талібану" не дуже багато варіантів серед авторитарних режимів, з ким можна підтримувати відносини. Зокрема бойовики заявили про співпрацю з Китаєм.

Держава теж неофіційно визнала, що дійсно вкладатиме в економіку Афганістану. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Він зауважив, що, крім цього, досі на рівні з Китаєм у Кабулі працює російське посольство.

Це нам не двозначно натякає, що Росія має свій певний інтерес в цьому режимі,

– наголосив Краєв.

Також, як сказав експерт, є Пакистан. Наразі держава не знає, як працювати з талібами. Адже від уряду не було жодної реакції. Водночас бойовики можуть і там мати зв'язки.

захопленому Афганістані досі є 3 посольства – Росії, Китаю та Пакистану.

Крім цього, "Талібан" ймовірно підтримуватиме відносини з організаціями, зі схожими поглядами на "ІДІЛ". Вони можуть стати міжнародними союзниками талібів.

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