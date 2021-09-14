У России есть интерес, – международный аналитик рассказал о будущем Афганистана
Источник:24 канал
У "Талибана" не очень много вариантов среди авторитарных режимов, с кем можно поддерживать отношения. В частности боевики заявили о сотрудничестве с Китаем.
Государство тоже неофициально признало, что действительно будет вкладывать в экономику Афганистана. Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
К теме "Пропуск на рынки всего мира": талибы назвали Китай главным партнером Афганистана
Талибы будут сотрудничать с Китаем и Россией
Он отметил, что, кроме этого, до сих пор на уровне с Китаем в Кабуле работает российское посольство.
Это нам не двусмысленно намекает, что Россия имеет свой определенный интерес в этом режиме,
– подчеркнул Краев.
Так же, как сказал эксперт, есть Пакистан. Сейчас государство не знает, как работать с талибами. Ведь от правительства не было никакой реакции. В то же время у боевиков могут и там быть связи.Справка. В захваченном Афганистане до сих пор есть 3 посольства – России, Китая и Пакистана.
Кроме этого, "Талибан" вероятно будет поддерживать отношения с организациями, с похожими взглядами с "ИГИЛ". Они могут стать международными союзниками талибов.
Аналитик рассказал о будущем Афганистана: смотрите видео
Ситуация в Афганистане: последние новости
- Из провинции Панджшер, которая дольше всего сопротивлялась талибам, поступают сообщения о казни мирных жителей.
- Организация Объединенных Наций собирает деньги на гуманитарную помощь Афганистану и предупреждает об угрозе голода.
- Так называемая "власть" страны продолжает ужесточать ограничения и запреты для женщин.
- "Талибан" пригласил на инаугурацию своего правительства представителей 6 стран: Россию, Китай, Пакистан, Турцию, Катар, Иран.